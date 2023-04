VIDEO. Usuario de TikTok denuncia discriminación en cafetería de Porrúa en Chapultepec

La discriminación en México afecta a más del 20 por ciento de la población, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017 referida por la Universidad Nacional Autónoma de México en este 2023. Toman en cuenta que entre la discriminación y la exclusión el vínculo son la xenofobia, la pobreza y la desigualdad.

Aunque en nuestro país sigamos negando que somos racistas o que discriminamos, la realidad es una muy distinta. Prueba de ello es lo que expuso un usuario en TikTok, quien se dijo discriminado junto con sus amigos en la cafetería La Frapp, de la librería Porrúa, ubicada en el Bosque de Chapultepec, en la CDMX.

El joven dijo que le gustaba ir a ese lugar y nunca había vivido algo así. Redes sociales.

'Sólo van a consumir una botella de agua'

El usuario narró que querían celebrar en la cafetería de Porrúa Bosque de Chapultepec el cumpleaños de una de sus amigas, por lo que al llegar, varios de ellos decidieron separarse para apartar mesa y para hacer fila y pedir lo que iban a consumir. "Llegamos, hacemos la fila y como que desde ese instante empezó a pasar algo extraño. Llega un mesero y nos salta a nosotros y se pasa con la gente de atrás y les dice: 'oigan, ¿quieren mesa?' y no sé qué tanta cosa. Se nos hizo extraño, pero lo dejamos pasar", narra.

Dijo que cuando sus amigos consiguieron una mesa para apartar, uno de los meseros le dijo que no podían hacer eso, debido a que había más gente esperando -algo que tanto él como otro de sus amigos desmintió-. Refirió que dieron por sentado que sólo iban a consumir una botella de agua, cuando ellos realmente comerían en el lugar.

"Nos dijo: si sólo van a consumir una botella de agua, tendrán que irse. Eso me dio bastante coraje, la verdad. Me salí, sólo recibí lo que compré y pues ya me quité", agregó en el video. En alguna parte del clip, el usuario indica que los meseros tenían mejor atención con clientes extranjeros o de tez blanca.

El mesero les dio la mesa, pero nunca les tomó la orden

Aún con los reclamos de estos jóvenes y después de intercambios de palabras, el mesero de la cafetería de Porrúa les dio la mesa, sin embargo, pasaron 30 minutos y, al no tomarles la orden, decidieron retirarse con un muy mal sabor de boca del lugar.

En los comentarios de este video, se puede observar la empatía no sólo de los usuarios sino también de colectivos que luchan en contra del racismo y la discriminación en México como RacismoMX, quien le indicó al usuario que si le interesaba, ellos podrían ayudarlo con su caso.

Varios más indicaron que debieron llamar al gerente en turno, algo que el usuario sí hizo, pero que nunca se apareció por la cafetería. Otros más denunciaron que ellos también han sido víctimas de discriminación en el mismo lugar: "Hace un año también fui a esa librería y como no había casi gente, nos sentamos, pero nunca nos atendieron. Ahora entiendo que también es discriminación".

Hasta el momento, la librería no ha emitido ninguna postura respecto a este caso de discriminación en su sucursal de Bosque de Chapultepec.

¿Cómo se denuncia discriminación en la CDMX?

De acuerdo a la página oficinal del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, "toda persona, organizaciones de la sociedad civil o colectividades podrán denunciar presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias ante el Consejo, por sí, o por medio de un representante, independientemente de que tengan vínculos o no con la persona agraviada".

Las peticiones, recalcan, pueden presentarse por escrito, con la firma de la persona peticionaria y debe contener como datos mínimos de identificación, el nombre y apellidos, domicilio y en su caso número telefónico o correo electrónico de dicha persona, así como de la persona presunta agraviada en caso de no ser la misma persona. La petición incluirá un relato claro de los hechos imputados, atendiendo a circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, la información que se considere relevante y aquella que permita la identificación de la personas o personas autoras del presunto acto, omisión o práctica social discriminatoria.

Agregan que "el Consejo no admite quejas anónimas, ni aquellas que resulten evidentemente improcedentes, infundadas o no expongan conductas o prácticas discriminatorias dentro del ámbito de su competencia o éstas consistan en la reproducción de una queja ya examinada y determinada anteriormente". Además, "las quejas que se presenten ante el Consejo sólo podrán admitirse dentro del plazo de un año, contado a partir de que se haya iniciado la realización de los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias o de que la persona peticionaria tenga conocimiento de estos. En casos excepcionales, y tratándose de actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias graves a juicio del Consejo, éste podrá ampliar dicho plazo mediante un acuerdo fundado y motivado".

La petición puede presentarse a través de las siguientes vías:

Personal: Londres #247, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Telefónica: 800 543 0033 y (55) 5262 1490

Por escrito: en la Oficialía de Partes ubicada en Londres #247 PB, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Correo electrónico: quejas@conapred.org.mx

Llenando este formulario electrónico.

También puedes hacerlo llenando este formulario electrónico.