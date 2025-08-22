Volvo presentó en México el nuevo EX30 Cross Country 2026, una versión enfocada en la aventura. Tal vez no lo parezca, pero es toda una declaración de intenciones, ya que ahora la marca presume contar en su line-up con un producto que no sólo está hecho para afrontar la cada vez más temible jungla de asfalto, sino también para llevar la aventura donde, regularmente, ningún otro eléctrico se atreve a llegar.

Está listo para retar cualquier superficie Fotos›Especial

Estéticamente hay algunos cambios muy puntuales para distinguir esta versión, comenzando por su distintivo Cross Country en Pilar C, así como la preparación de módulo de remolque o los rines de 19” en color negro mate.

Seguridad Volvo Fotos›Especial

Sin embargo, el detalle que captó la atención es que el frente cuenta con una aplicación en negro con diseño topography, donde justamente vienen impresas las coordenadas de la zona montañosa de Kebnekaise en Suecia. También ha recibido protectores de bajos al frente y en la parte trasera.

Aventura eléctrica en México Fotos›Especial

Por cierto, todas las unidades de prueba equipaban un kit que no sólo incrementa su atractivo visual, sino también su desempeño fuera del asfalto y usabilidad, ya que está compuesto por neumáticos BFGoodrich All Terrain, barras portacargas, parrilla de techo, loderas delanteras y traseras, protección de cajuela, así como tapetes interiores y de cajuela de uso rudo.

Carácter robusto Fotos›Especial

Es una lástima que todos estos elementos sean un opcional por el cual habrá que pagar un extra (los primeros 50 clientes tienen un precio especial de $59,900, ya que estéticamente cumple y se ve robusta, sin perder ese toque elegante. Justo lo que uno espera en un Cross Country, nombre que desde 1997, ha sido usado para referirse a los vehículos más extremos de la firma sueca. Tal vez, el modelo más icónico de esta familia precisamente sea la V70 XC.

Kit opcional con neumáticos All Terrain y parrilla de techo Fotos›Especial

Volvo EX30 Cross Country 2026 se mueve gracias a un sistema Motor Twin Motor, por lo que estamos ante un AWD. La potencia conjunta es de 429 hp y 400 lb-pie. La velocidad máxima queda en 180 km/h.

Mantiene el ADN aventurero Fotos›Especial

Las asistencias a la conducción (ADAS), aunque efectivas en su cometido original, llegan a ser un tanto dramáticas y hasta bruscas en su accionar. Funcionales en ambientes urbanos, pero en carretera o con un manejo ligeramente más entusiasta, llegan a ser más intrusivas de lo deseado.

El frente luce diseño topography Fotos›Especial

Este Volvo EX30 Cross Country recurre a una batería de iones de litio de 69 kWh, que a decir de la marca otorga una autonomía por carga de hasta 366 kilómetros. Nosotros recorrimos más de 150 km y todavía teníamos 70% de energía. Con una carga DC de 175 kW es capaz de pasar de 10 a 80 por ciento en sólo 28 minutos.

Volvo EX30 Cross Country 2026 Fotos›Especial

Por dentro todo permanece igual con respecto a las versiones convencionales. Es así que, entre lo más destacado, encontramos una pantalla táctil central de 12.3 pulgadas, climatizador electrónico de 2 zonas, capacidad de datos 5G, Google Services, audio Harman Kardon Premium Sound con subwoofer y techo panorámico fijo, entre otros.

Volvo EX30 Cross Country 2026 Fotos›Especial

Como todo buen Volvo, la seguridad es prioridad. Es así, que mantiene elementos como bolsas de aire en el asiento del conductor, frontales, laterales y de cortina; Advertencia de colisión trasera; Asistencia de permanencia en el carril (LKA); Cámara 360°; Control Crucero Adaptativo; Detección de Punto Ciego (BLIS) + Alerta de Tráfico Cruzado delantera y trasera (CTA); Digital Key Plus; Mitigación de colisión delantera; Park pilot assist; Pilot assist; Volvo EX30 App, etc.

El nuevo Volvo EX30 Cross Country 2026 llega al mercado mexicano con precio de partida de $943,900.