Llega a México el nuevo Porsche Macan eléctrico

La firma alemana Porsche sigue su camino hacia la electromovilidad con la llegada del Macan eléctrico, su primer SUV con esta tecnología, el cual ya está disponible en México. Porsche Macan EV aterriza en nuestro mercado combinando el rendimiento característico de la marca y el llamativo diseño de Macan para quienes buscan lujo, deportividad y sostenibilidad en todo momento.

Desde su llegada al mercado en 2014, Porsche Macan se convirtió en un pilar para la marca, colocando más de 800,000 unidades en todo el mundo.

Diseño deportivo y lujo ı Foto: Autocosmos

220 kilómetros por hora es la máxima velocidad que corre

En su segunda generación, el Macan EV ofrece una propulsión 100% eléctrica, montado sobre la plataforma PPE de Grupo Volkswagen (Premium Platform Electric).

TE RECOMENDAMOS: Ya disponible en México Ford Territory 2026 con nueva imagen y equipo

Su estética no es la misma que la de su hermano con motor a gasolina, una de sus diferencias visuales se nota en la parte frontal, el grupo óptico es más delgado, optando por un estilo como el del Taycan y obvio la parrilla tradicional no es necesaria en este SUV eléctrico.

Puertas adentro encontramos acabados premium, la consola central es más minimalista y la palanca de cambios que conocíamos también ha cambiado. El sistema de infoentretenimiento intuitivo cuenta con una pantalla táctil central de 10.9 pulgadas, haciendo mancuerna con una pantalla de cada lado, la primera es el cuadro de instrumentos digital de 12.6 pulgadas y de manera opcional la del pasajero de 10.9 pulgadas, la cual permite operar un sinfín de funciones. Por primera vez se incluye el sistema Porsche Driver Experience, el cual funciona mediante un head-up display con realidad aumentada.

Interior minimalista ı Foto: Autocosmos

Porsche Macan EV no sólo ofrece una vasta experiencia de electromovilidad, también es un SUV conectado, integra el sistema Porsche Connect, con servicios como tránsito en tiempo real, mapas satelitales y la app My Porsche, que permite revisar el estado del auto, controlar la batería y activar el aire acondicionado desde el smartphone.

Además, cuenta con el asistente de voz “Hey Porsche”, que facilita tareas como encontrar estacionamientos, reproducir música o responder preguntas.

Hasta 641 km de autonomía ı Foto: Autocosmos

Porsche Macan EV está disponible en cuatro versiones:

• Macan Electric $1,708,000

Hasta 641 km, 360 hp, 563 Nm, 0/100 km en 5.7 seg.

• Macan 4 Electric $1,778,000

Hasta 612 km, 408 hp, 650 Nm, 0/100 km en 5.2 seg.

• Macan 4S Electric $1,898,000

hasta 606 km, 516 hp, 820 Nm, 0/100 km en 4.1 seg.

• Macan Turbo Electric $2,328,000

Hssta 590 km, 639 hp, 1,130 Nm, 0/100 km en 3.3 seg.

Cada una ofrece una experiencia única, todos los modelos cuentan con baterías de 100 kWh y carga ultrarrápida de hasta 270 kW, capaz de pasar del 10% al 80% en apenas 21 minutos.

Disponible en cuatro versiones ı Foto: Autocosmos

Con este lanzamiento busca crear un ecosistema de electromovilidad:

1. Carga en autopistas: en alianza con Grupo Volkswagen, se desarrollan 15 estaciones de carga en los principales destinos turísticos del país.

2. Porsche Destination Charging: 58 cargadores instalados en hoteles, centros comerciales y restaurantes.

3. Carga en Porsche Centre: Nueve concesionarios cuentan con cargadores rápidos de 170 kW.

4. Carga en casa: al comprar un vehículo eléctrico, los clientes reciben un cargador con instalación incluida.