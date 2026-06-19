Chevrolet Cheyenne 2027, más lujosa y sofisticada

La Chevrolet Cheyenne tiene una nueva generación, que no sólo luce más imponente, también es más tecnológica y avanzada, manteniendo los poderosos motores V8 small block como el alma de su poder, ya sea para el trabajo pesado o para disfrutar de la vida.

Con más de 100 años de historia, las pick ups de Chevrolet se han afianzado como unas de las favoritas del mercado, por ello, la compañía se abocó en desarrollar una camioneta que no sólo sea fuerte, sino que esté equipada con lo mejor de su tecnología, principalmente en el lado del infoentretenimiento donde podemos encontrar un touchscreen de 16.3 pulgadas, acompañado de un tablero digital de 12.2 pulgadas.

En las versiones ZR2 y High Country, se agrega una pantalla del lado del pasajero de 11.5 pulgadas, además de tener Head-Up Display y espejo retrovisor con cámara trasera, lo que suma más de 60 pulgadas de pantallas digitales.

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Hay que recordar que en Estados Unidos toda la gama de esta pick up se vende como Silverado, pero en México, las versiones más lujosas se llaman Cheyenne y las de trabajo quedan bajo el nombre Silverado.

Como te contamos arriba, los propulsores de esta nueva generación se mantendrán con ocho cilindros, en versiones 5.7L y 6.6L, éste último es el V8 atmosférico más potente de su clase (según datos de GM), con una gran entrega de torque.

“Llevamos estos motores a través de un proceso extenso de pruebas y validación para asegurarnos de que entreguen la durabilidad, capacidad y confiabilidad que esperan los clientes de Silverado.

“Desde escenarios de remolque exigentes hasta las demandas diarias que se imponen a las pickups, estos V8 de nueva generación fueron diseñados y probados para desempeñarse de manera confiable en el mundo real”, afirmó Mark Dickens, jefe ejecutivo de Ingeniería de Chevrolet.

En respuesta a la fuerte demanda de los últimos años, contará con tres versiones elevadas: la ZR2 más capaz para el off-road diseñada hasta ahora, además de Trail Boss y Custom Trail Boss. Las demás versiones son Work Truck, Custom, Silverado (antes LT) y High Country.

En total, para Estados Unidos habrá siete versiones: Work Truck, Custom, Silverado, High Country, Trail Boss, Custom Trail Boss y ZR2, estas tres últimas mucho más enfocadas en el off-road y las aventuras fuera del asfalto, teniendo como su máxima insignia a la ZR2.

Esta pick up equipa neumáticos Goodyear Wrangler de 35 pulgadas, elevación de 2 pulgadas en la suspensión y cofre exclusivo para off-road con power dome mejorado, bloqueos electrónicos de diferencial delanteros y traseros de serie.

También cuenta con amortiguadores Multimatic DSSV, combinados con jounce dampers, que ayudan a que ZR2 mantenga la compostura en terrenos desérticos de alta velocidad, senderos rocosos y pavimento cotidiano.

Del lado del diseño, hay poco que decir, Chevrolet trabaja en cada nueva generación y actualización para hacerla más grande y con una presencia imponente.

La nueva generación de la Chevrolet Cheyenne 2027 llegará a Estados Unidos en los siguientes meses, aún sin fecha definida, por lo que podemos esperar que a nuestro país esté arribando a inicios de 2027.