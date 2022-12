Durango GT, atractiva SUV

Si hay alguien en la redacción de Autocosmos que pueda presumir conocer mejor que nadie a la Dodge Durango soy yo. He tenido la oportunidad de manejarla en todas sus facetas y esta no es la excepción, ya que frente a ti tienes al último miembro de la familia que ha llegado a México.

Me refiero a la Durango GT Plus 2022, que tiene algunas cuantas mejoras que la podrían colocar como la compra más sensata de la familia.

Acelera de 0 a 100 km/h en 8.3 segundos. Foto: Autocosmos

¿Qué tiene de nuevo? Tenemos un interior, que adopta las mejoras ya vistas en el modelo 2021, las cuales consisten en un tablero rediseñado, donde resalta una pantalla táctil de 10 pulgadas con sistema Uconnect, así como acoplamiento con Android Auto y Apple CarPlay. Su operación es muy fácil, tienes un amplio catálogo de settings por ajustar.

También destaca el clúster digital de 7 pulgadas, flanqueado por agujas clásicas para el tacómetro, temperatura e indicador del tanque de combustible.

Respecto a materiales, no hay queja. Los plásticos son mullidos, y la piel se distribuye en los asientos, volante, palanca e incluso tablero. La verdad es que la Durango ha envejecido bastante bien.

Misma mecánica y consumo. En el apartado mecánico, encontramos que la Dodge Durango GT Plus conserva el esquema compuesto por un motor V6 Pentastar de 3.6 litros con 295 Hp y 260 lb-pie, que se acopla a una caja automática de ocho velocidades. La propulsión es a las ruedas traseras.

Cumple cabalmente con la movilidad de una familia, ofreciendo el poder necesario para mantener ritmos de autopista de 160 km/h con el motor circulando a 2,000 rpm con una sensación de estabilidad y confort muy respetables. De hecho, en teoría acelera de 0 a 100 km/h en sólo 8.3 segundos y lograr una velocidad máxima de 224 km/h.

Más segura de conducir. En el apartado mecánico no hay cambios, pero esta Durango GT tiene un plus y es que, a diferencia del modelo normal, esta versión se distingue por incorporar asistencias a la conducción como control de crucero adaptativo plus, sistema de alerta contra colisión frontal con asistencia de frenado, sistema de asistencia avanzada de frenado y sistema de asistencia de desvío de carril.

¿Es una buena compra? En conclusión, podríamos decir que la principal ventaja de la Dodge Durango GT Plus 2022 es que ofrece el mismo equipamiento que encontraremos en la Durango R/T. Se oferta como un modelo de modales más sensatos, ideales para quienes buscan una SUV familiar, que luzca muy deportiva y agresiva.

La Durango tiene un sex appeal como pocos modelos del mercado. De hecho, con un precio de 1,020,000 pesos (únicamente disponible en color Black Crystal y White Knuckle), tiene que enfrentarse a rivales como Ford Explorer XLT, Chevrolet Traverse LT, Honda Pilot Touring y Volkswagen Teramont Highline.