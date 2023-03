Ford Lobo HEV, sorprendente pickup híbrida

En esta ocasión probamos la pickup reina de las full size, la cual ha sido la más vendida en Estados Unidos por 41 años y tan sólo el año pasado colocó más de 640 mil unidades, nos referimos a la Ford Lobo.

Precio, datos mecánicos y seguridad. La variante híbrida de la Ford F-150 Lobo está disponible en la más equipada, la cual cuesta 1,748,000 pesos. Por este precio obtienes:

Un motor eléctrico y uno de combustión de 3.5 l V6, con 431 hp y 577 lb-pie de par.

La transmisión es automática de 10 velocidades ajustada a una tracción 4x4.

Referente a seguridad:

• 6 bolsas de aire

• Frenos ABS y control de estabilidad

• Varias asistencias activas a la conducción.

• Obtuvo la calificación de Bueno (Good) en las pruebas de impacto de la IIHS y el reconocimiento Top Safety Pick 2022.

Un vehículo lleno de tecnología. Foto: Autocosmos

Interior y equipamiento. En esta Ford Lobo encontramos vestiduras de piel en asientos, así como en paneles de puertas como en ciertas partes de la consola combinadas con plásticos suaves al tacto. Honestamente, todos los elementos son de la mejor calidad, lo que la hace sin duda una pickup muy refinada.

En cuanto a espacios para guardar, cuenta con muchos en consola central, en puertas, en la parte trasera debajo de los asientos posteriores, uno enorme debajo del descansabrazos central, donde se puede guardar una laptop. Destaca una función muy versátil, pues la palanca de cambios se puede guardar para que esa área quede plana, con ello la tapa del descansabrazos se puede desplegar y dar paso a una pequeña mesita de trabajo para poner una laptop, o demás objetos.

En plazas traseras los ocupantes, viajan a sus anchas con mucho espacio de sobra.

Sobre infoentretenimiento encontramos:

• Tablero de instrumentos digital

• Pantalla táctil de 12” con SYNC4, muy amigable, el display con colores vivos y la operación muy intuitiva.

• Android Auto y Apple Carplay inalámbrico.

• WiFi Hotspot

• Cámara de 360°

• Sistema de audio de 18 bocinas B&O

• En lo que respecta a equipamiento, sobresale:

• 7 modos de manejo: normal, remolque/arrastre, eco, deportivo, resbaladizo, lodo/surcos.

• Cargador inalámbrico para smartphones.

• Clima bizona.

• Techo panorámico.

• Encendido como apertura por botón.

• Volante multifunción forrado en piel calefactable.

• Freno de mano eléctrico.

Un vehículo lleno de tecnología. Foto: Autocosmos

Capacidad de carga y remolque. Al ser un vehículo de trabajo, la batea es un área importante y en particular la de la Lobo viene superequipada, tiene cosas inimaginables. Posee:

• Cuatro ganchos fijos y cuatro movibles.

• Cuatro tomas de corriente, una de 400W y una de 7.2 kW.

• Cámara en zona de carga.

• Bedliner e iluminación.

• Portón de apertura y cierre automático.

• Reglaje en portón.

• Escalera de acceso a batea plegable.

• Hablando de capacidades tiene:

• De carga 830 kg

• De arrastre 5,700 kg.

Ese motor híbrido permite prácticamente la misma capacidad de carga que con un motor V8, sorprendente.

Un vehículo lleno de tecnología. Foto: Autocosmos

Percepción al volante. Al estar a bordo de esta pickup, lo primero que te descontrola es que no hace ruido. A partir de ahí sabes que estás al volante de un vehículo diferente, que hace dos cosas: una, al andar a bajas velocidades es silenciosa, discreta y la segunda es cuando pisas el pedal a fondo, ahí la respuesta de aceleración es bestial como si trajeras un bloque V8. Aquí cabe mencionar que la entrega de torque, es superior a la de la F-150 Raptor con el bloque V6.

Referente a la suspensión, se come baches, hoyos, topes, no le duele nada. La configuración de suspensión que tiene junto con el trabajo de insonorización le otorgan un buen confort de marcha, al grado que no se perciben los ruidos de rodamiento.