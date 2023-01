MG ZS recibe un refresh con una transmisión CVT

En los últimos días del 2022 pudimos conocer y conducir el modelo 2023 del MG ZS, un vehículo que conocemos desde finales del 2021 y que pudimos probar desde su llegada a México.

El modelo ZS es el que mayor implantación le ha dado a MG, pues hasta hace poco su comercialización representaba el 30 por ciento de las ventas de la marca desde su lanzamiento en nuestro país en el último trimestre del 2020.

El modelo 2023 tiene algunas actualizaciones y adiciones mecánicas que vale la pena comentar rubro por rubro.

Diseño. Encontramos algunas atinadas modificaciones, como el nuevo diseño de las facias (delantera y trasera), la parrilla también es distinta en acabados, más no en formas. Encontramos LEDS en toda la iluminación tanto al frente como en la parte de atrás. Completa con unos rines de aleación de 17 pulgadas.

Tiene un enorme techo panorámico. Foto: Autocosmos

Especificaciones. En el apartado mecánico también encontramos cambios con relación al modelo 2021, y el más importante es la incorporación de una caja CVT que sustituye a aquella automática de cuatro cambios con la que se empezó a comercializar en México.

El motor funciona con el Ciclo de Atkinson, que es similar al de Otto de cuatro tiempos, pero que gestiona de una forma diferente el traslape valvular del 4º. ciclo (escape) en pro de un bajo consumo y mejor rendimiento de combustible.

El esquema de la suspensión es el mismo ya conocido: delantero McPherson y trasero de eje rígido.

Interior. El diseño de las tapicerías también cambió y ahora los asientos tienen algunos apliques suaves que semejan la trama de la fibra de carbón natural, hay pespuntes rojos por todos lados, en las tapicerías, en el tablero, en la bota de la palanca y ese detalle se agradece. La segunda fila de asientos es muy amplia y confortable y la cajuela ofrece un volumen de 448 litros de capacidad con la segunda fila funcional, y si abatimos los respaldos (40/60%), esa área se incrementa a más del triple, es decir 1,378 litros de capacidad.

Infoentretenimiento. El tablero cambió, ahora en lugar de encontrar instrumentos tradicionales de agujas, hay una pantalla TFT de 7” y una pantalla táctil de 10.1” para el gobierno del sistema de infoentretenimiento y algunas otras funciones del vehículo, como el ajuste del climatizador.

Seguridad. En este rubro también hay cambios y adiciones positivas como el de la cámara 360º que nos brinda asistencia en maniobras de reversa o laterales, hay que acostumbrarse y familiarizarse con los ángulos de visión. Otro detalle que se agradece es la inclusión de un control de estabilidad.

Manejo. Tras el volante de la ZS me doy cuenta que el desempeño es el adecuado, la insonorización es buena y la calidad de marcha es buena -si el camino está en buen estado-.

Entendamos que la vocación y las prestaciones de la ZS no tienen ninguna aspiración enfocada a lo deportivo y las reacciones al acelerar con la CVT serán constantes, pero no contundentes, vaya no con esto pretendo decir que se maneje lento, cumple y cumple muy bien, pero si la idea es arrancar y acelerar rápido la MG ZS no es el vehículo adecuado.