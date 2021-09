Nissan Sentra: un caso de éxito digital; el vehículo que sigue ofreciendo más opciones a sus clientes

En un momento donde las marcas buscan que sus mensajes acompañen a las grandes audiencias en diferentes etapas de compra, conocer la ruta de compra es fundamental para los ejecutivos de marketing. Se trata del proceso de compra que sigue un potencial cliente, desde el descubrimiento de una necesidad, la investigación sobre las soluciones, hasta el momento de la decisión de compra.

“Estar frente a un entorno cambiante y fuertemente influenciado por la tecnología, nos deja la tarea de seguir creando alternativas para la satisfacción de nuestros clientes. Esto a través de nuestros vehículos, pero también en las herramientas a través de la que establecen contacto con ellos, en donde la innovación y la atención personalizada son aspectos prioritarios”, comentó Rodrigo Centeno, director senior de Mercadotecnia de Nissan Mexicana.

Además, agregó: “La tecnología debe ser considerada como un catalizador de nuestro potencial. En Nissan, hemos entendido muy bien lo anterior, lo que nos ha permitido innovar e ir un paso adelante en el mercado con experiencias diferenciadas”.

Orgullosamente producido en México y presentado en junio de 2020, el nuevo Nissan Sentra se caracteriza por su inigualable dualidad entre la ingeniería japonesa y la manufactura mexicana. Foto: Especial

Ahora y gracias al estudio de resultados de la campaña de lanzamiento de Sentra 2020 de Nissan México en Twitter, se puede analizar cómo se comportan las personas en las diferentes etapas previas a adquirir un auto. Lo que se descubrió a través de esta campaña fue el proceso de compra de un automóvil es largo, diverso y puede dividirse en 3 etapas:

Un mes, o más, antes de comprar un auto las personas buscan nuevos lanzamientos, ofertas y hablan con amigos y familiares acerca de autos. Un mes antes de la compra las personas en Twitter están receptivas a llenar un formulario y acordar una visita al distribuidor, pues en esta etapa buscan información de financiamiento. En general, 5% de las personas que estuvieron expuestas a la campaña de Twitter visitaron un sitio relacionado con la ruta de compra, incluso más de 2.5 veces en comparación con otras plataformas.

Creatividad que genera resultados



Uno de los principales retos de la campaña en la plataforma fue dar a conocer el lanzamiento del nuevo modelo, a través de 2 fases: la primera de preventa y la segunda enfocada directamente en el lanzamiento, ambas con la intención de generar tráfico a la página de Nissan México.

Alcanzar los objetivos de la campaña requirió definir una estrategia de “precision marketing”, es decir, videos y mensajes adaptados a cada perfil demográfico de los diferentes tipos de audiencia, así como de la pauta para cada una.

Para la etapa de preventa se usó un video website card en Twitter, un formato que combina un vídeo publicitario con la posibilidad de dirigir a los usuarios a un sitio web, el cual mostró el producto y envió tráfico a la página de Nissan, con el fin de que las personas pudieran apartar el nuevo Sentra 2020. Para la fase de lanzamiento, el conocimiento se generó usando website video. Finalmente, para el mantenimiento de la campaña se optó por continuar comunicando los atributos del Sentra 2020 y dirigir el tráfico a la página de Nissan México (https://www.nissan.com.mx/).

Todo lo anterior se hizo con el objetivo de acompañar a las personas a través de los diferentes momentos en el proceso de búsqueda que lleva a cabo un consumidor potencial hasta concretar la compra de un producto o servicio; en este caso, Nissan Sentra 2020.

Desde su lanzamiento 100% online en junio de 2020, Nissan Sentra se ha colocado como punta de lanza en la estrategia de transformación digital de la compañía. Foto: Especial

Mayor conocimiento de marca y recuerdo del producto



Basado en métricas de Nielsen y Nissan DAR 2020 (Digital Ad Ratings), se encontró que Twitter está por encima de los competidores en performance de video y visualización, lo que permitió lograr un caso de éxito en esta red social. Además, la audiencia objetivo de Twitter es más productiva.

Ante las preguntas “¿Para cuál de estas marcas recuerdas haber escuchado publicidad recientemente?”, “¿Cómo calificarías la publicidad que viste de Nissan Sentra en escala del 1 al 5, donde 1 es "No me gustó" y 5 "Me gustó mucho"?” y “¿Cómo es tu opinión de Nissan Sentra?” se observó un incremento en la asociación del mensaje en las personas correctas y un mayor impacto en beneficio de la marca, pues se propició un cambio de percepción positiva después de la exposición al mensaje, además de que 9 de cada 10 impresiones en Twitter alcanzaron el grupo de edad seleccionado, dirigiendo 2.5 veces más tráfico a sitios de compra. Además de que Twitter tuvo un mejor desempeño en despertar el conocimiento que hay de la marca, registrar un recuerdo estimado del anuncio e intención de compra, siendo 3 veces más efectivo que otras plataformas.

Orgullosamente producido en México y presentado en junio de 2020, el nuevo Nissan Sentra se caracteriza por su inigualable dualidad entre la ingeniería japonesa y la manufactura mexicana. La actual generación de este vehículo representa lo último de Nissan en tecnología para la seguridad y asistencia en la conducción, al incluir un nivel superior de tecnologías preventivas y de intervención, atributos únicos dentro de su segmento.

Al igual que Nissan Sentra, Nissan Versa es un gran ejemplo que reafirma la capacidad con la que cuenta nuestro país en términos de manufactura; Nissan Versa es un orgullo de manufactura nacional desde que inició la producción hace casi una década en planta Aguascalientes A1 y CIVAC, convirtiéndose en parte importante de la vida de millones de mexicanos.

Nissan Versa va un paso más allá con múltiples innovaciones que ponen a la marca más cerca de un futuro libre de incidentes automovilísticos con la visión de marca Nissan Intelligent Mobility. Entre los atributos tecnológicos que más destacan dentro de este modelo, resaltan características como Alerta de Punto Ciego (BSW), Alerta de Colisión Frontal (FCW) y Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB), las cuales contribuyeron para que el modelo haya obtenido la calificación de 5 estrellas en seguridad por la Administración Nacional de Seguridad Vial de los Estados Unidos (NHTSA por sus siglas en inglés).