¿A qué hora ver el ESPECTÁCULO de la alineación planetaria HOY 10 de agosto?

Se podrá ver la alineación de los planetas

Este sábado 10 de agosto de 2025 el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del año: una alineación planetaria en la que seis planetas podrán verse casi en fila desde la Tierra.

El fenómeno, también conocido como parada planetaria o planet parade, será visible antes del amanecer y promete una experiencia única para los amantes de la astronomía y para cualquiera que quiera admirar algo fuera de lo común.

¿Qué planetas participan en la alineación?

En esta ocasión, el cielo reunirá a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno formando un arco en el horizonte. Aunque no estarán perfectamente alineados como en las ilustraciones que circulan en redes, su disposición será lo suficientemente cercana como para percibirlos casi en fila a simple vista o con ayuda de binoculares.

Cabe destacar que algunos planetas, como Urano y Neptuno, son difíciles de ver sin equipo especializado, por lo que usar telescopio o binoculares aumentará mucho la experiencia. Venus y Júpiter, en cambio, se distinguirán fácilmente por su brillo.

¿A qué hora comienza el espectáculo?

La clave para disfrutar de esta alineación es levantarse temprano y saber en qué momento mirar hacia el cielo. Según astrónomos, el mejor momento para observar será aproximadamente una hora antes del amanecer.

Si quieres ver planeta por planeta, este es el orden y horario estimado (hora local en México):

Neptuno y Saturno : serán los primeros en aparecer, entre 20:30 y 22:00 horas de la noche anterior.

Urano : podrá apreciarse a partir de medianoche (24:00 a 00:45 horas).

Venus y Júpiter : se harán visibles entre 2:30 y 3:30 de la madrugada , destacando por su gran brillo.

Mercurio: será el último en sumarse, apareciendo cerca de las 4:30 a 5:30 de la mañana, muy bajo en el horizonte este.

La mejor ventana para disfrutar de todos juntos será entre las 4:30 y las 5:30 a.m., justo antes de que el Sol comience a iluminar el cielo.

Consejos para observar la alineación

Busca un lugar con cielo despejado y poca contaminación lumínica : entre más oscuro sea el entorno, mejor se verán los planetas.

Mira hacia el este : ahí se formará el arco planetario.

Usa binoculares o telescopio : serán clave para distinguir a los planetas más lejanos como Urano y Neptuno.

Llega con tiempo: tus ojos necesitan unos minutos para adaptarse a la oscuridad.

¿Por qué ocurre esta alineación?

Las alineaciones planetarias suceden cuando, desde nuestra perspectiva en la Tierra, varios planetas parecen estar en línea en el cielo. No significa que realmente estén alineados en el espacio, sino que sus órbitas coinciden de forma que los vemos agrupados en una misma región celeste.

Este tipo de eventos no es muy común, sobre todo con seis planetas involucrados, por lo que vale la pena hacer el esfuerzo para apreciarlo.

La próxima vez que algo similar ocurra será dentro de varios años, así que si te gusta la astronomía, o simplemente contemplar cosas bonitas, pon tu alarma temprano y mira hacia el horizonte.