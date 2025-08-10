Lluvia en CDMX HOY 10 de agosto: Noticias AL MOMENTO del clima en la capital

Estamos en temporada de lluvias, por lo que se esperan fuertes precipitaciones en el territorio nacional al menos dos o tres veces por semana. Aunque algunos estados se ven más afectados que otros, la Ciudad de México no se salva de los estragos de la lluvia.
Debido a sus condiciones geográficas y a su alta densidad de población, la capital mexicana se ve fuertemente afectada cuando llueve, pues sufre inundaciones, caída de árboles, encharcamientos y múltiples accidentes.
Por lo anterior, los capitalinos se preguntan todos los días si lloverá en la entidad. Así que prepara el paraguas, el impermeable, toma precauciones y mantente bien informado: te decimos si lloverá hoy.
Autoridades de la CDMX informan si lloverá HOY domingo 10 de agosto
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil presenta cada día un informe sobre las condiciones climatológicas esperadas en la capital mexicana.
Así, destacó que para este domingo 10 de agosto se prevén lluvias fuertes a muy fuertes puntuales con posible caída de granizo y actividad eléctrica por la tarde.
Sin embargo, a lo largo del día se prevé un ambiente cálido y cielo de medio nublado a nublado.
De acuerdo con el informe, se prevé que las lluvias comiencen alrededor de las 15:00 horas y se extiendan hasta la noche, cerca de las 22:00 horas.
Por lo anterior, Protección Civil recomendó tomar precauciones y estar pendiente de sus canales oficiales, a la espera de la emisión de Alertas y recomendaciones.
El sábado, fuertes lluvias azotaron la capital mexicana, y provocaron que se activara la Alerta Púrpura en la Ciudad de México.
¿Cómo cuidarte y evitar accidentes en temporada de lluvias?
- Mantente informado sobre los pronósticos del clima y sigue las indicaciones de las autoridades locales y Protección Civil
- Evita cruzar corrientes de agua o calles inundadas, ya que pueden arrastrarte o tener riesgos eléctricos ocultos
- No tires basura en las calles ni en coladeras para evitar obstrucciones que causen inundaciones
- Protege tu vivienda sellando puertas y ventanas con costales de arena, plásticos o trapos para impedir la entrada de agua
- Limpia coladeras y desagües regularmente para que el agua fluya correctamente y no se acumule
- Usa ropa adecuada, como impermeables, paraguas y calzado cerrado con suela antideslizante para evitar resbalones y mojarte en exceso
- Evita exponerte a aguas estancadas para prevenir enfermedades como dengue, diarrea o infecciones
- Ten a la mano una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos importantes y víveres por si debes evacuar
- Si hay tormenta eléctrica, aléjate de objetos metálicos y lugares altos para evitar riesgos de electrocución
