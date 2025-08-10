Lluvia en CDMX HOY 10 de agosto: Noticias AL MOMENTO del clima en la capital

Estas son las lluvias que se prevén en CDMX para hoy, domingo 10 de agosto.

Estamos en temporada de lluvias, por lo que se esperan fuertes precipitaciones en el territorio nacional al menos dos o tres veces por semana. Aunque algunos estados se ven más afectados que otros, la Ciudad de México no se salva de los estragos de la lluvia.

Debido a sus condiciones geográficas y a su alta densidad de población, la capital mexicana se ve fuertemente afectada cuando llueve, pues sufre inundaciones, caída de árboles, encharcamientos y múltiples accidentes.

Lluvias en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Por lo anterior, los capitalinos se preguntan todos los días si lloverá en la entidad. Así que prepara el paraguas, el impermeable, toma precauciones y mantente bien informado: te decimos si lloverá hoy.

Autoridades de la CDMX informan si lloverá HOY domingo 10 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil presenta cada día un informe sobre las condiciones climatológicas esperadas en la capital mexicana.

Así, destacó que para este domingo 10 de agosto se prevén lluvias fuertes a muy fuertes puntuales con posible caída de granizo y actividad eléctrica por la tarde.

Sin embargo, a lo largo del día se prevé un ambiente cálido y cielo de medio nublado a nublado.

¡Buen día! Este domingo en la Ciudad de México, se prevé ambiente #caluroso y cielo de medio nublado a #nublado; #lluvias fuertes puntuales con posible caída de #granizo y actividad eléctrica.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LPuqp8f7If — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 10, 2025

De acuerdo con el informe, se prevé que las lluvias comiencen alrededor de las 15:00 horas y se extiendan hasta la noche, cerca de las 22:00 horas.

Por lo anterior, Protección Civil recomendó tomar precauciones y estar pendiente de sus canales oficiales, a la espera de la emisión de Alertas y recomendaciones.

El sábado, fuertes lluvias azotaron la capital mexicana, y provocaron que se activara la Alerta Púrpura en la Ciudad de México.

¿Cómo cuidarte y evitar accidentes en temporada de lluvias?

Mantente informado sobre los pronósticos del clima y sigue las indicaciones de las autoridades locales y Protección Civil

Evita cruzar corrientes de agua o calles inundadas , ya que pueden arrastrarte o tener riesgos eléctricos ocultos

No tires basura en las calles ni en coladeras para evitar obstrucciones que causen inundaciones

Protege tu vivienda sellando puertas y ventanas con costales de arena, plásticos o trapos para impedir la entrada de agua

Limpia coladeras y desagües regularmente para que el agua fluya correctamente y no se acumule

Usa ropa adecuada , como impermeables, paraguas y calzado cerrado con suela antideslizante para evitar resbalones y mojarte en exceso

Evita exponerte a aguas estancadas para prevenir enfermedades como dengue, diarrea o infecciones

Ten a la mano una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos importantes y víveres por si debes evacuar

Si hay tormenta eléctrica, aléjate de objetos metálicos y lugares altos para evitar riesgos de electrocución

