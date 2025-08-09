Alerta Amarilla HOY en CDMX por lluvias intensas y granizo: estas son las alcaldías afectadas

Conoce las 4 alcaldías de la CDMX que están bajo la alerta amarilla por el desplazamiento de nubes y posibilidad de tormenta.

Ante la persistencia de lluvias intensas, acompañadas de granizo, este sábado se activó la Alerta Amarilla en al menos siete alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las precipitaciones previstas para este 9 de agosto podrían provocar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, lo que podría afectar la circulación vehicular.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?

Por riesgos asociados a las precipitaciones, como la caída de árboles, ramas o lonas, la Alerta Amarilla se mantiene vigente hasta las 23:00 horas de este sábado en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Protección Civil podría actualizar la Alerta Amarilla en el transcurso de este 9 de agosto, según el pronóstico de lluvias para la Ciudad de México.

Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo, para la tarde y noche del sábado 09/08/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.…

Activan Alerta Amarilla por vientos

Por otra parte, ante los fuertes vientos que se registran en la Ciudad de México, la SGRIPC activó la Alerta Amarilla para al menos cuatro alcaldías:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

En las demarcaciones enlistadas se esperan vientos con rachas de entre 50 a 59 kilómetros por hora.

Debido a que las fuertes rachas de viento podrían provocar caída de árboles, ramas, o daños a inmobiliario urbano y en viviendas, la Alerta Amarilla se mantiene activa hasta las 21:00 horas de este sábado, si no se actualiza antes.

Recomendaciones ante fuertes vientos

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía asegurar o retirar objetos que puedan desprenderse, evitar subir a azoteas, andamios o cornisas, mantenerse alejados de postes y cables, y extremar precauciones al conducir.

¿Qué significa la activación de la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla es parte del sistema de alertamiento por lluvias utilizado por la SGIRPC ante el pronóstico de lluvias y otros fenómenos meteorológicos, como fuertes rachas de vientos, en la Ciudad de México.

Se clasifica de la siguiente manera:

Alerta Verde : pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros

Alerta Amarilla : se activa ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros

Alerta Naranja : se emite por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros

Alerta Roja : cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros

Alerta Púrpura: es el nivel máximo; se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado

En caso de emergencia, Protección Civil recordó que están disponibles los números telefónicos:

911

55 5658 1111, de Locatel

55 5683 2222, de la SGIRPC

El Sistema de Alerta Temprana nos permite actuar oportunamente ante los riesgos de los fenómenos hidrometeorológicos como son:

🌧️Lluvias fuertes

⛈️Granizadas

🌪️Fuertes rachas de viento

🌡️Altas Temperaturas

❄️Bajas Temperaturas

Este sistema utiliza colores que nos indican el nivel… pic.twitter.com/nTC3r4iGrN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 9, 2025

