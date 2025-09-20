Julieta Fierro: Adiós a la astrónoma que amaba y acercaba la ciencia

“Todos somos polvo de estrella”, solía decir la astrónoma Julieta Norma Fierro Gossman, considerada la rockstar de la ciencia, quien ayer dejó de existir a los 77 años.

Antes de las 14:00 horas, la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó el deceso y expresó su pesar por el fallecimiento de quien era investigadora del Instituto de Astronomía, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en su nivel más alto y de la Academia Mexicana de la Lengua.

El congreso de la CDMX rindió un minuto de silencio en memoria de la científica Julieta Fierro, galardonada con la Medalla al Mérito en Ciencias "Ing. Mario Molina".

Momentos después, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el deceso de la científica, a quien, en una publicación en sus redes sociales, calificó como “una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”.

Julieta Fierro será recordada como una científica mexicana de las más importantes del mundo hispano, que abrió el camino para que las mujeres accedieran no sólo a la ciencia, como lo hizo ella, sino a las artes y a otras áreas, que durante muchos años estuvieron dominadas por los hombres.

Fue férrea defensora del movimiento feminista, y así lo dejó ver cuando impartió la conferencia virtual “Mujeres y niñas en las ciencias en México”, como parte de la conmemoración del Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el año 2024, en la cual contó que los mayores obstáculos que enfrentó en su carrera siempre “fueron sociales, nunca académicos.”

En otra ocasión denunció que todo el sistema social y académico “está hecho pensado para los hombres. Se ha ignorado que las mujeres somos distintas, entonces, necesitamos cambiar las leyes para que haya guarderías y escuelas de tiempo completo”, en alusión a que se requería que las madres de familia tuvieran facilidades, para no dejar de estudiar.

Entrevistada por La Razón en marzo del 2023, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Fierro Grossman confesó: “Yo en realidad quería ser cirquera, soñaba con ello, pero la ciencia me ha dado otras formas de ver el arte y así acercar a las nuevas generaciones a esta disciplina tan fascinante”.

Sentía una gran pasión por la divulgación, lo que la llevó a preparar exposiciones, a escribir libros y artículos, a participar en programas de radio y televisión y a ofrecer conferencias magistrales en México y en el extranjero.

Nacida en la Ciudad de México en 1948, Julieta Norma Fierro Gossman estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y más tarde se especializó en astrofísica. Desde ahí comenzó un camino que la llevó a romper estereotipos dentro de la ciencia, no sólo como mujer en un campo históricamente dominado por hombres, sino por su enfoque disruptivo, creativo y profundamente humano.

Como investigadora se dedicó a estudiar la composición química de la materia interestelar y se enfocó de manera especial en la divulgación de la ciencia, además de que fue catedrática en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

A lo largo de su carrera, Julieta Fierro publicó 40 libros, de los cuales 23 estuvieron dedicados a la divulgación científica. También escribió centenares de artículos especializados en importantes medios nacionales y extranjeros.

Ocupó el cargo de directora de Divulgación de la Ciencia en la UNAM; fue presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y de la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología y fue parte de la Mesa Directiva de la Sociedad Astronómica del Pacífico.

Con una amplia trayectoria como investigadora y académica, Julieta Fierro recibió cuantiosos premios y reconocimientos, entre ellos, el Premio Kalinga de la UNESCO (1995), por su labor de divulgación científica, el Premio a la Divulgación Científica de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo (1992), la Medalla Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste (1996) y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM; además de que fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.

HACIA EL FIRMAMENTO. El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM expresó su agradecimiento a Julieta Fierro por haber “acercado las estrellas y sembrar curiosidad en todas y todos, especialmente en las niñas: hoy una estrella más viaja en el firmamento”.

El Colegio de San Ildefonso también despidió a la astrónoma con el mensaje: “Hoy despedimos a una mujer que nos enseñó a mirar las estrellas con asombro y cercanía”.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias por la muerte de la científica mexicana, a través de su cuenta de X, en donde escribió: “Su brillante labor como investigadora y divulgadora abrió caminos, inspiró a generaciones y acercó el universo a millones de personas. Su legado permanecerá vivo en la memoria de México y en cada niña y niño que sueña con las estrellas gracias a su ejemplo”.

La secretaria de Cultura de la capital, Ana Francis López Bayghen Patiño, escribió: “Su legado permanecerá en la memoria de quienes compartieron su pasión por el conocimiento y en cada niña y niño que encontró en ella inspiración y guía”.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, lamentó el fallecimiento de Fierro Gossman al afirmar: “Le decimos adiós, agradecidos por sus inmensos aportes científicos y por habernos compartido, con esa autenticidad que la caracterizaba, su manera de entender a la naturaleza. La Dra. decía que ‘la ciencia es una fuente inagotable de felicidad’. Deseo que esa felicidad la acompañe en su viaje cósmico”.

Las y los diputados federales del PRI también expresaron su más profundo pesar por el fallecimiento de Julieta Fierro Gossman. El coordinador parlamentario, Rubén Moreira Valdez, lamentó el fallecimiento de la astrónoma, al expresar: “México ha perdido a una de sus mejores hijas”, a lo que agregó: “Hay una estrella más en el firmamento”.

“Todos somos polvo de estrella”: muere la rockstar de la ciencia, Julieta Fierro ı Foto: Imagen: Especial