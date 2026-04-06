Se preparan para mirar el lado oculto de la Luna

En la música ha habido diversas metáforas sobre el lado oculto de la Luna, desde el tema “The Dark Side of the Moon”, de Pink Floyd, hasta el punk rock de “El lado oculto de la Luna”, de la banda El último de Zierre. Finalmente, hoy la humanidad logrará un nuevo hito desde la misión de hace 54 años con Apolo: cuatro astronautas harán un sobrevuelo sobre la cara oculta del satélite natural para ver aspectos que jamás ha observado la especie.

“El lado oculto de la Luna no ha tenido ojos humanos antes. Les hemos dado orientación sobre dónde creemos que están los mejores lugares para hacer esas observaciones”, comentó ayer en conferencia de prensa Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para la misión Artemis II.

El Dato: Los astronautas revisaron ayer una lista detallada de las características de la superficie de la Luna que fotografiarán y analizarán durante su sobrevuelo.

La especialista detalló que la tripulación podrá distinguir “fragmentos definidos de la cara oculta que nunca antes han sido vistos” por seres humanos, una buena parte de la Cuenca Oriental, uno de los principales objetos de estudio. Mientras que la científica Lori Glaze precisó que verán el 21 por ciento de la cara oculta durante su fase de aproximación.

Además, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen observarán un eclipse.

“Tenemos esta oportunidad única de observar un eclipse desde el punto de vista de Orión, donde el sol desaparece detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación, que observará la corona solar justo alrededor del atardecer y el amanecer. También podrán tomar fotos de varios planetas que serán visibles.

3 cámaras Nikon se usarán, dos D5 y una Z9

“Eso incluye la Tierra, por supuesto, Mercurio, Venus, Marte y Saturno, o también podrán buscar efectos potenciales de brillo terrestre, que es literalmente la Tierra iluminada arrojando brillo en el lado cercano de la Luna”, explicó.

La tripulación, después de las 14:00 horas, tiempo del Este (12:00 horas en la Ciudad de México), se prevé que supere el récord de distancia que impuso Apolo 13, de 248 mil 655 millas terrestres. “Por la noche alcanzaremos la mayor distancia de la Tierra, 252 mil 760 millas, cuatro mil 105 millas más lejos que el Apolo 13”, se explicó.

Por primera vez, los tripulantes podrán describir sus observaciones en tiempo real, mientras reciben retroalimentación de quienes estarán conectados con ellos desde la Tierra, lo cual permitirá que se aporte información más precisa, se detalló.

“Realmente van a poder desentrañar esa dinámica entre tipografía, textura de la superficie, morfología, color y esas cosas que se superponen. En nuestro plan de objetivos está ver si hay una correlación entre color y topografía. Y una observación negativa, es decir, no verlo, también es un resultado científico”, añadió Kelsey Young.

Además, todo el sobrevuelo se transmitirá en vivo desde la NASA y otras plataformas como Netflix, por lo que quienes estén en Asia, África y Oceanía podrán salir de sus casas y mirar el lado cercano de la Luna al mismo tiempo que la tripulación estará observando la Tierra desde el espacio.

Sobre qué permitirá que los astronautas vuelvan al planeta el próximo viernes, Rick Henfling, director de vuelo de Artemis II, comentó: “Nosotros interceptamos la Luna y permitimos que la gravedad de ésta tome el control.

“Y luego, porque no estamos entrando en órbita lunar, pasamos por el apogeo relativo a la Tierra y comenzamos a caer de regreso al planeta; de manera que eventualmente la gravedad de la Tierra va a tomar el control y traer la nave de regreso a la atmósfera”.

Ayer, los astronautas se dedicaron a preparar el sobrevuelo lunar, actividad que incluyó colocarse sus trajes especiales.

Por la mañana fueron alentados por el astronauta del Apolo, Charlie Duke, quien les expresó: “John Young y yo aterrizamos en la Luna en 1972 en un módulo lunar al que llamamos Orión. Me alegra ver que otro tipo de nave está ayudando a que los humanos regresen a la Luna mientras Estados Unidos traza el rumbo hacia la superficie lunar. Debajo de ti, en la Luna, hay una foto de mi familia. Espero que recuerden que nosotros, Estados Unidos y el mundo entero los apoyamos”.

A unas horas del importante día, Kelsey Young reiteró la importancia que tendrá para la humanidad este lunes: “Sé que los datos que obtendremos inspirarán a la próxima generación de científicos y exploradores, pero también acercarán la Luna y nos unirán a todos, porque podremos tener este punto de contacto tangible con el satélite. Ya deseo que sea mañana”.

Plan del día

Esto se tiene preparado para la importante misión.

00:41: Orión entra en la esfera de influencia lunar a 41.072 millas de la Luna.

13:30: El oficial científico en el centro de control de la misión informará a la tripulación sobre sus objetivos científicos para el próximo sobrevuelo.

13:56: Se espera que la tripulación de Artemis II supere el récord establecido anteriormente por los astronautas del Apolo 13 en 1970, como la mayor distancia que los humanos han viajado desde la Tierra.

14:45: Comienzan las observaciones lunares.

18:44: El centro de control de la misión prevé perder temporalmente la comunicación con la tripulación cuando la nave espacial Orión pase por detrás de la Luna.

18:45: Durante la puesta de sol, la Tierra se deslizará detrás del satélite natural desde la perspectiva de Orión.

19:02: La nave alcanza su punto más cercano a la Luna, a 4,070 millas sobre su superficie.

19:07: Los astronautas llegan a su distancia máxima de la Tierra durante la misión.

19:25: La “salida de la Tierra” marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna.

19:25: El Centro de Control de Misiones de la NASA debería restablecer la comunicación con los astronautas.