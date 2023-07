Resonancia Schumann, el latido de la Tierra que podría causar cambios en los humanos

En recientes días, este fenómeno aumentó sus vibraciones de los 7 Hz a 180 Hz, que según la comunidad científica, es un ruido electromagnético que ocurre en la atmósfera y se propaga en la cavidad entre la superficie terrestre y el límite inferior de la ionosfera, la principal causa que genera el fenómeno son las tormentas eléctricas, ya que al día llegan a producirse hasta 2,000 tormentas eléctricas en la Tierra a la vez, lo que genera unos 50 rayos por segundo y cada uno de ellos da lugar a ondas electromagnéticas que empiezan a circular alrededor de nuestra Tierra, quedándose atrapadas entre la superficie terrestre y el inicio de la ionosfera donde se originan grandes concentraciones de electrones libres. En los últimos días se viralizó la existencia, pues se dice que el aumento de las vibraciones podría causar sueños vívidos o pesadillas, malestar físico o la sensación de que el tiempo va mucho más lento o rápido; sin embargo, los científicos informaron que esto no es verdad, pues las frecuencias de esta resonancia son no ionizantes, por lo que no tienen la energía suficiente para romper o modificar la estructura de moléculas y átomos.

Gráficos: Julio Loyola, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Resonancia Schumann

Clic aquí para ver en tamaño completo.