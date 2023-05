WZ-8, el avión supersónico chino único en su tipo en todo el mundo

El gigante asiático ya puso en operaciones su dron supersónico WZ-8, en una imagen por satélite obtenida por la publicación Defense News muestra la aeronave en una pista de la base aérea china de Lu’an, al este de China. Pekín presentó a la máquina única en el mundo fabricada por la Corporación de la Industria de la Aviación de China, en 2019, durante el desfile del 70 aniversario del régimen comunista. Sin embargo, hasta ahora no se sabía con certeza si estaba operativa o no. De acuerdo con expertos el dron fue diseñado para espiar a países enemigos, principalmente a Taiwán y Corea del Sur y es capaz de viajar a tres veces la velocidad del sonido, cuenta con sensores electro-ópticos para obtener imágenes, un radar de apertura sintética para generar imágenes en 3D y otros sensores no identificados a una altitud de 100,000 metros de altura. El WZ-8 no puede despegar por sí mismo y necesita ser lanzado desde un bombardero Xi’an H-6M, que debe llevarlo a la altitud y velocidad correctas para su lanzamiento.

Gráficos: Julio Loyola, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

WZ-8, el avión supersónico

Clic aquí para ver en tamaño completo.