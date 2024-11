‘Desde la Cuna’: Clara Brugada lanza programa de apoyo a la infancia en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó apoyos económicos a 20 mil niñas y niños de entre 0 y 3 años 10 meses, como parte del programa “Desde la Cuna”, que marca el inicio del Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México.

“Este programa asegura que la niñez en esta ciudad esté protegida y cuidada. Ustedes son la primera generación que, mes a mes, recibirán un apoyo para que puedan crecer sanos y felices”, destacó Brugada durante el evento.

Inicialmente, el programa beneficiará a 10 mil 141 niños y 9 mil 589 niñas con un apoyo económico bimestral de mil pesos que cubre los meses de noviembre y diciembre de 2024; la meta es dar cobertura a los 265 mil 024 niñas y niños que se ubican en dicho rango de edad en la ciudad.

Miembros del Gabinete de la Ciudad de México, junto con alcaldesas y alcaldes, acompañan a Clara Brugada en el evento de lanzamiento del programa ‘Desde la Cuna’ en el Zócalo.

Desde el Zócalo capitalino, la mandataria subrayó la importancia del programa, orientado a garantizar que los primeros mil días de vida de cada niño y niña cuenten con acceso a salud, educación y cultura. En este contexto, anunció que se transformarán las tradicionales guarderías en Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, con un enfoque en el cuidado respetuoso y amoroso.

Asimismo, Brugada destacó que los primeros tres años de vida son cruciales para el desarrollo humano, especialmente en la prevención de problemas irreversibles como la desnutrición.

El programa incluye seguimiento nutricional, realización de tamiz metabólico y auditivo en Centros de Salud, acceso gratuito a 300 Centros de Atención y Desarrollo Infantil, y la creación de Escuelas para la Buena Crianza.

Los cuidadores tendrán acceso a espacios de relajación en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPÍAS), y el Gobierno acompañará el desarrollo infantil desde la gestación.

Clara Brugada resalta la importancia de los primeros mil días de vida para un desarrollo saludable y feliz, durante el lanzamiento del programa ‘Desde la Cuna’.

Clara Brugada anunció que, a partir del próximo año, se brindará apoyo económico, de salud y alimentación a mujeres embarazadas, con el objetivo de garantizar un embarazo saludable.

Además, se destinarán recursos para renovar las escuelas públicas de la ciudad, mejorando su infraestructura con techumbres, patios, salas de cómputo y pintura, para que las escuelas sean verdaderos espacios comunitarios.

Araceli Damián González, secretaria de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), resaltó que la implementación de “Desde la Cuna” es un paso importante para posicionar a la Ciudad de México a la vanguardia en políticas sociales a nivel nacional e internacional.

Este programa universal, además de la transferencia económica, incluirá intervenciones de la Secretaría de Salud para seguimiento en vacunación, desarrollo infantil y apoyo a mujeres con depresión posparto.

Además, las Secretarías de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) impulsarán la creación de Cooperativas de Cuidados, reforzando la atención integral para la primera infancia.

Por su parte, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, resaltó que apoyar con este programa a las y los niños durante sus primeros años de vida, reafirma su derecho al bienestar y suma a la construcción de una sociedad justa y próspera.

“Este programa es más que una política de bienestar, es un acto de justicia social que reafirma el derecho de cada niño y niña de tener un inicio digno, con el cuidado, la protección y el apoyo que todos ustedes merecen”, mencionó.

El programa ‘Desde la Cuna’ promueve el desarrollo integral de los niños con apoyos económicos y acceso a servicios de salud y educación en la Ciudad de México.

Finalmente, Fernando Carrero Castro, representante de UNICEF en México, felicitó a la jefa de Gobierno por la implementación de este programa pionero y expresó su satisfacción por los esfuerzos que la Ciudad de México realiza para garantizar los derechos de la infancia desde sus primeros días.

En el evento estuvieron presentes miembros del Gabinete legal y ampliado del Gobierno de la Ciudad de México, así como alcaldesas y alcaldes de la capital.

Mensaje íntegro de la jefa de Gobierno Clara Brugada y su gabinete

JEFA DE GOBIERNO, CLARA BRUGADA MOLINA (CBM): Hola, ¡bienvenidas a este glorioso Zócalo de México!

Yo quiero decirles que estamos contentos de que hoy arranquemos uno de los programas más importantes de la Ciudad de México: el programa llamado “Desde la Cuna”, que apoya a las niñas y niños de cero a tres años, casi cuatro años de edad.

Y este programa es parte de un gran programa que ayuda a que la niñez en esta ciudad esté protegida, esté cuidada. Por eso, ustedes son la primera generación que van a recibir, mes con mes, un apoyo para que las niñas y los niños puedan vivir bien, puedan ser niñas y niños saludables; están en el centro de las políticas públicas de esta ciudad.

Quiero agradecer a todo el presídium que está aquí enfrente, démosles un fuerte aplauso a todas y todos ellos.

Quiero destacar la participación de la maestra María del Rocío García Pérez, que es la titular nacional del DIF, y que viene en representación de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, muchas gracias Rocío, que nos acompañas.

Quiero saludar, también de manera especial, al maestro Fernando Carrera Castro, representante de la UNICEF en este país.

Y quiero también saludar a todos los funcionarios públicos, secretarios, secretarias, alcaldes y alcaldesas, que hoy nos acompañan, un fuerte aplauso para todos ellos.

Y miren, nuestra meta es lograr que todas las niñas y niños de la ciudad puedan convertirse en una nueva generación de niñas y niños que tienen las condiciones para salir adelante, que arranquen sus primeros mil días de vida bien, con apoyos, con derechos, que se garantice la salud, educación y acceso a la cultura.

Es una edad tremenda, es la edad más importante de los seres humanos, de cero a tres años, los niños y las niñas merecen todo. Si tenemos un problema de desnutrición de los niños a esta edad, muchas veces se convierte en un problema irreversible, es decir, que afecta definitivamente su desarrollo, así que es cuando más tenemos que apoyar. Y por eso es que decidimos que las niñas y los niños van a recibir un apoyo económico del tamaño de “Mi Beca para Empezar”; niña y niño, no por familia, sino por cada niña y niño.

Recordemos que en esta ciudad tenemos más de 300 mil niñas y niños que tenemos que apoyar, que es una oportunidad irrepetible para promover los aprendizajes y favorecer su cuidado.

Generalmente no hay escuelas para enseñar a ser mamás o papás, se aprende en el camino o lo aprendemos de la familia, pero esto ha provocado también serios problemas. Miren, la tarea de los cuidados, por desigualdad, ha recaído principalmente en las mujeres, son las mujeres las que se encargan de cuidar mayoritariamente a las niñas y niños.

Lo que queremos en esta gran Ciudad de México es ser pioneros para instalar el Sistema Público de Cuidados, que garantice que cuando nazca una niña o niño en esta ciudad estén esperando su lugar para ser cuidados con amor y respeto; en lo que antes mal llamábamos guarderías, hoy les vamos a llamar Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.

¿Por qué? Porque cuántas mujeres dejan sus estudios, dejan sus trabajos por dedicarse a cuidar a las niñas y a los niños. Así que vamos a construir 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, a lo largo y ancho de esta ciudad.

Vamos a acompañar también el desarrollo de las niñas y de los niños desde que están en el vientre materno. Vamos a apoyar, a partir del próximo año, a las niñas y niños, pero también a las mamás que están embarazadas, para que desde ese momento tengan garantía de recibir apoyo económico, de salud, de alimentación, a partir del próximo año.

Y también quiero comentarles que, además de tener los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, vamos a destinar una cantidad muy importante de recursos para la niñez, vamos a renovar todas las escuelas públicas de la Ciudad de México; que tengan su techumbre, que estén pintadas, que tengan sus patios, que tengan sus salas de cómputo, que estén al mil.

¿Por qué? Porque el mejor espacio público de esta ciudad deben ser las escuelas, porque allí pasan horas y horas nuestras niñas y niños; el tesoro comunitario en esta ciudad, serán las escuelas.

Hace unos días fuimos a entregar instrumentos musicales a una primera escuela, pero todas las escuelas, primarias y secundarias, recibirán un paquete enorme de instrumentos musicales para las niñas y los niños. Si una niña de cuarto año de primaria quiere aprender a tocar piano, lo podrá hacer; y si una niña de segundo año quiere aprender violín, lo podrá hacer; y si un niño quiere aprender guitarra eléctrica, lo podrá hacer. Así que, ¡a mejorar todas las escuelas públicas de la Ciudad de México!

Y así estamos trabajando para que la tarea de los cuidados no recaiga solamente en las mujeres. Miren, es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres no solo porque hoy más mujeres gobernemos; bueno, es algo sin precedente y momento histórico, tener a Claudia Sheinbaum como nuestra primera Presidenta de la República, y nos da un orgullo cuando ella dice que si llega a la Presidencia no llegó sola, llegamos todas las mujeres.

Así que cuando decimos que es tiempo de mujeres, también nos referimos a que las mujeres tienen que tener justicia. Y, ¿qué es hacer justicia a las mujeres en la Ciudad de México? Es trabajar para que las mujeres no dediquen tanto tiempo a los cuidados.

Así que esta ciudad se irá transformando para que tengan Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, casas de día para los adultos mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías públicas gratuitas, comedores populares, en fin, un conjunto de infraestructura para que las mujeres puedan tener tiempo para estudiar, para generar ingresos o para lo que quieran, y eso es lo que vamos a hacer y vamos a trabajar en los próximos días.

¿Qué pasa con este programa que arrancamos el día de hoy? Constituye el arranque del segundo piso de los programas de Bienestar en esta ciudad. Miren, arrancó la Ciudad de Bienestar desde que gobernó Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México –y mandémosle un fuerte aplauso a Andrés Manuel López Obrador–, y empezó con la Pensión de Adultos Mayores, que luego se convirtió en el gran programa nacional.

Y nuestra presidenta arrancó en esta ciudad el programa de “Mi Beca para Empezar”, donde se dio apoyo a niñas, niños, de primaria y secundaria, y también de jardín de niños. Mandémosle un fuerte aplauso a nuestra presidenta, ahí en el Palacio Nacional.

Así que, nos toca construir ese segundo piso de bienestar social. Y hoy le pondremos atención a la primera infancia, decimos: por el bien de todos, primero las niñas y los niños; por el bien de todos, la primera infancia hay que apoyar.

Por último, ¿qué vamos a hacer en este programa? A parte de darles el apoyo económico, este programa consiste en dar seguimiento y atención nutricional a las niñas y niños de esta ciudad: se realizará un tamiz metabólico y auditivo, a las niñas y los niños; tendrán acceso gratuito a los 300 Centros de Atención y Desarrollo Infantil, que les había mencionado, aquí no va a ser “no tengo dinero para dejar a mi niño en algún lugar”, acceso gratuito a lo que antes eran las guarderías; escuelas para la buena crianza.

Ustedes aman a sus niñas y niños, ¡y esta Ciudad de México ama a las niñas y niños de la ciudad!, por eso vamos con este gran programa.

Y también estamos construyendo un nuevo espacio público para las niñas y los niños; y vamos a construir 100 enormes y preciosas UTOPÍAS en esta ciudad, que contengan albercas, infraestructura deportiva, recreativa, y también el Sistema Público de Cuidados.

Voy a concluir, porque aquí me pasaría hablando de todo lo que vamos a hacer, y yo solo quiero abrazarlas y decirles que esta Ciudad de México cuida a las que históricamente han cuidado a su pueblo.

¡Y arrancamos con este gran programa! ¡Muchas felicidades!

¡Y se convierten en la primera generación transformadora para la crianza democrática de las niñas y niños de la ciudad!

Muchas gracias.

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL, ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ (ADG): Queridas mamás, queridos papás, queridas niñas y niños. Muchas gracias por honrarnos con su presencia y acompañarnos esta tarde.

Saludo a nuestra querida jefa de Gobierno, Clara Brugada; y a todas y todos los integrantes del Gabinete, representantes de organismos internacionales y asociaciones; alcaldes y alcaldesas.

Estamos felices y emocionadas por arrancar hoy, en el Zócalo capitalino, corazón de nuestra ciudad, el programa “Desde la Cuna”, uno de los tantos compromisos que cumple la jefa de Gobierno en tan solo unas semanas de inicio de su gobierno.

El programa “Desde la Cuna” colocará a la Ciudad de México una vez más a la vanguardia de la política social en el país y a nivel internacional. Por primera vez, tendremos un programa con carácter universal que dará atención a la primera infancia.

“Desde la Cuna” logra, a través de un mismo programa, hacer justicia tres veces: primero, es un acto de justicia para la infancia de esta gran ciudad, sector que había quedado relegado de la política social.

Segundo, es un acto de justicia, sobre todo, para las mujeres como las que hoy nos acompañan, que cada día cuidan de los menores. Sin ustedes, esta gran ciudad no despertaría con una sonrisa cada mañana; es una forma modesta de reconocer y valorar ese heroico y silencioso trabajo de cada una de ustedes.

Tercero, es un acto de justicia social para las familias más vulnerables, ya que sabemos que, en México, como a nivel internacional, las familias con niños y niñas son las que padecen mayores niveles de pobreza y desigualdad. Por tanto, estamos triplemente felices por este gran comienzo del programa “Desde la Cuna”.

Queridas mamás y papás, ustedes cargan con una gran responsabilidad que en realidad nos corresponde a todos como sociedad: la de cuidar y el derecho a ser cuidados; es de todos y de todas, sin excepción. Es de las mamás, pero también de los papás; es de la familia, pero, sobre todo es una responsabilidad del Estado, el Gobierno, como acaba de ser reconocido por un decreto emitido el día de hoy por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.

Es tiempo de mujeres, pero también es tiempo de las infancias y, por eso, es tiempo de construir la ciudad de las y los niños. Este es solo el primer paso en la construcción del Sistema Público de Cuidados más grande de nuestro país, uno que da justicia a las mujeres y que pondrá en el centro a las y los niños; y, como dice nuestra jefa de Gobierno, nuestro objetivo consiste en revalorar, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados.

No se trata solo de una transferencia monetaria, sino de una intervención en la que participarán distintas Secretarías, como la de Salud, dando seguimiento a la vacunación y buen desarrollo de las y los niños, además de la promoción de buenas prácticas durante el embarazo, la lactancia y detectando situaciones que enfrentamos las mujeres, como depresión posparto.

Desde la Secretaría de Educación y la de Trabajo, se promoverán las cooperativas de cuidado, que buscarán fortalecer las capacidades familiares y comunitarias para asegurar la calidad de las prácticas de crianza que potencian el desarrollo infantil e integral en el entorno seguro, como nidos para la crianza sensible y cariñosa, de tal manera que se avance en la equidad y en el acceso a los derechos de las y los niños menores de cero a tres años.

Queridas mamás, queridos papás –voy concluyendo–, una deuda histórica y una gran revolución están pendientes en nuestro país, es la deuda con las mujeres y es la revolución de los cuidados. En este Zócalo histórico, epicentro de las grandes luchas nacionales por la democracia y los derechos, avanzamos en la construcción de la ciudad cuidadora y de las infancias, que soñamos; las invitamos a acompañarnos en este sueño y a continuar haciendo realidad las utopías posibles.

Muchas gracias y muchas gracias a la jefa de Gobierno por este gran programa.

SECRETARIO DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TOMÁS PLIEGO CALVO (TPC): Muy buenas tardes a todas las mamás, los papás.

Solamente agradecerles mucho la confianza que tuvieron para con los compañeros y compañeras Servidores de la Nación, con los que tuvieron contacto para tener información de este programa, para registrarse y entregar la documentación correspondiente.

Aquí está el resultado, vamos a seguir en contacto, y agradecemos nuevamente su confianza en nombre de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.

REPRESENTANTE DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) EN MÉXICO, FERNANDO CARRERA CASTRO (FCC): Buenas tardes, señoras, señores, niñas, niños presentes.

Quiero saludar a Aylin, que está acá con nosotros en el presídium; a su mamá, Nancy, también. Perdona Clara que no empiece por ti, pero es que ellas son las grandes beneficiarias de este programa y quería empezar saludándolas con mucho cariño.

Cuando uno habla de los derechos de la niñez, normalmente piensa en derechos como la educación, la salud, la nutrición, pero hay un derecho que es esencial, es el derecho a empezar bien la vida, a comenzar la vida con protección, con apoyo, con cariño; y para eso se necesita un hogar, se necesita una comunidad, pero como está demostrando hoy la administración de la maestra Clara Brugada, se necesita una ciudad para acompañar a todos.

Así que estamos muy contentos como UNICEF, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en estar en este lanzamiento inicial del programa que, como bien decía Araceli, la secretaria de Bienestar, se trata de un programa pionero a nivel de México, y pionero también a nivel global en apoyo a la primera infancia.

Nosotros estamos muy muy contentos y estamos seguros de que en los siguientes años, en este sexenio, gracias a Clara, gracias a su gobierno, gracias a este programa, vamos a tener lo que llamamos, un buen sexenio para la niñez.

Así que, gracias a todas y todos los que hicieron posible este lanzamiento. Y felicitaciones, papás, mamás, niñas y niños por empezar esta vida con el pie derecho.

Muchas gracias.

TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA PÉREZ (MRGC): Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están en este un poco caluroso, pero hermoso día? Les agradezco muchísimo.

Agradezco profundamente a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por su invitación y por hacer posible este significativo encuentro, como parte de las actividades de sus primeros 100 días al frente de la Ciudad de México.

Este ha sido un periodo de cambio, en el que las políticas sociales han tomado protagonismo, marcado un antes y un después en el camino hacia una sociedad más inclusiva y más equitativa. Es alentador, ver aquí a madres, padres y autoridades comprometidas con el bienestar de nuestra niñez, este entusiasmo reafirma una verdad innegable: si queremos construir un país con mayores oportunidades, la mejor inversión que podemos hacer es en el desarrollo integral de nuestras niñas, niños, desde sus primeros días de vida.

La primera infancia es una etapa decisiva y lo que hagamos hoy por ellos no solo definirá sus posibilidades futuras, sino que también será el cimiento de un México más justo, de un México más próspero.

En este sentido, el programa “Desde la Cuna” representa un pilar fundamental de esta estrategia del desarrollo, al brindar apoyos a las madres de niñas y niñas de cero a tres años, no solo se promueve el crecimiento saludable de la infancia, sino que también proporcionamos un apoyo directo a las familias en situación de vulnerabilidad.

Este programa es más que una política de bienestar, es un acto de justicia social que reafirma el derecho de cada niño y niña a tener un inicio digno, con el cuidado, la protección y el apoyo que todos ustedes merecen.

La política social que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum responde a una amplia visión de desarrollo que no se limita al asistencialismo, sino que apuesta por un bienestar sostenible e integral, en un enfoque que reconoce la primera infancia, que no es solo un tiempo de preparación, sino una etapa esencial para el desarrollo humano.

Desde esta óptica, el Gobierno de la Ciudad de México, bajo la gran dirección de Clara Brugada, ha implementado medidas y acciones precisas para garantizar los derechos a la alimentación, a la educación y al pleno desarrollo de nuestras niñas y niños, marcando el rumbo sólido hacia una verdadera política de Estado, que trasciende administraciones.

La ciencia ha demostrado contundentemente que la atención y educación temprana de calidad, son determinantes para el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo de las niñas y de los niños; estos primeros años son el momento en el que se establecen las bases de su aprendizaje, bienestar y comportamiento.

Desde el Sistema Nacional DIF asumimos el compromiso de ser promotores y guardianes de políticas públicas que defiendan y promuevan los derechos de nuestras niñas y niños y también nuestros adolescentes. Nuestro trabajo se centra en apoyar el diseño y la implementación de programas que garanticen su bienestar, no como una concesión, sino como un derecho fundamental.

Y es por ello que estamos aquí, porque compartimos desafíos y también una visión común, sabemos que garantizar los derechos de nuestras niñas y niños es un compromiso que no termina en palabras o programas; es una misión que exige acciones constantes y decisiones firmes, por la que nos encontramos aquí.

Avancemos juntos en el fortalecimiento de un Sistema de Bienestar y Cuidados que asegure a la niñez mexicana una vida plena y digna. No descansaremos hasta que cada niño y niña de este país puedan crecer seguros, saludables y con herramientas para construir su propio futuro.

Muchísimas gracias.

