Clara Brugada presenta la estrategia Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que en la Ciudad de México no será tolerada la violencia en contra de las niñas y las mujeres, por lo cual presentó la estrategia Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales.

Este 25 de noviembre, Día Mundial para Eliminar la Violencia en Contra de las Mujeres, la mandataria presentó una serie de medidas que implementará para hacer frente a la violencia de género, las cuales incluyen acciones dentro del Gobierno para una mejor atención a víctimas, así como en materia urbana y económica.

“La violencia contra las mujeres no es algo normal, no es natural, no es un destino, no es una parte inevitable de la vida ni una tradición que debamos aceptar, es un reflejo de la desigualdad estructural que existe en esta sociedad.

“No vamos a naturalizar la violencia en contra de las mujeres ni los feminicidios, nada justifica los feminicidios. En la CDMX no toleraremos ningún tipo de violencia en contra de las mujeres”, mencionó la mandataria desde el Museo de la Ciudad de México.

Brugada Molina destacó que el objetivo es prevenir y erradicar este tipo de violencia, pues, cuestionó que 80 por ciento de los casos de violencia ocurren dentro de los hogares o en sitios cerrados.

La Jefa de Gobierno aprovechó para anunciar que hoy se firmarán los lineamientos de protocolos para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual en la administración pública.

También adelantó que en los próximos días arrancarán las obras de rehabilitación de la Calzada de Tlalpan con más iluminación.

“Queremos que esta sea una ciudad libre de machismos, queremos una ciudad libre de violencia, nos queremos siempre vivas, siempre libres y siempre iguales”, expresó la mandataria.

Brugada Molina además afirmó que la Ciudad de México recibirá a todas las marchas y manifestaciones en contra de la violencia en contra de mujeres y niñas.

Estrategia Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales

Las 25 acciones de la estrategia anunciadas por Brugada Molina son los siguientes:

Mantener la Alerta por Violencia de Género Crear la Defensoría Social y Jurídica de las Mujeres Fortalecer la línea de atención de emergencia SOS *765 Construir 100 Casas de las Siempre Vivas (una por Utopía) para la atención de violencia. Serán 126 espacios de este tipo al sumar las LUNAS Construir un centro de atención integral para las mujeres de alto riesgo con espacios para viviendas Crear en la SSC una unidad especializada y profesionalizada de género App para la denuncia de mujeres con discapacidad Asegurar que cada instancia de Gobierno cuente con protocolos en contra del acoso y hostigamiento sexual con seguimiento puntual a cada queja Estrategia de prevención y combate al acoso sexual en el transporte público y concesionado. Protocolo de alianza de transportistas ante un caso de acoso sexual Establecer nuevos protocolos de actuación policial ante casos de violencia familiar Detectar y monitorear con el C5 posibles casos de violencia en vía pública Programa territorial, casa por casa, Detrás de la Puerta se Esconde la Violencia Estrategia comunitaria con negocios y comerciantes Crear mil redes de mujeres chilangas constructoras por la paz Habilitar mil kilómetros de caminos seguros para mujeres Distribuir en escuelas públicas un libro didáctico “Ni rosa ni azul, puedes ser quien quieras ser” para sensibilizar sobre la erradicación de la violencia de género Programa para garantizar la autonomía económica de mujeres Crear un fondo para apoyar a mujeres víctimas de violencia Campaña de sensibilización sobre la violencia de género Nadie podrá ser funcionario o servidor sin un curso de género, problemáticas de género y violencia de género Los funcionarios y su estructura deberán certificarse en perspectiva de género y derechos humanos Construir una gran Utopía con un museo interactivo al aire libre para la sensibilización y concientización de la erradicación de la violencia de género Alianza con la sociedad, medios de información; actores económicos, políticos y sociales Ciudad libre de violencias Luchar para erradicar la violencia de género

“A las mujeres de esta CDMX les digo: no están solas, a la violencia y al patriarcado los vamos a tirar y nos vamos a unir todas y todos para lograrlo”, afirmó.

