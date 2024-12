Tabe propone formalizar Mesa de Coordinación de Obras para disminuir molestias a vecinos.

Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo propuso formalizar una Mesa de Coordinación de Obras que permita conocer los trabajos que diferentes dependencias públicas locales y federales como SACMEX, CFE, o entes privados , como empresas de telecomunicaciones o de gas natural por mencionar algunas, realicen en la alcaldía, a fin de coordinar esfuerzos, optimizar recursos y minimizar molestias a las y los vecinos.

En conferencia de prensa, Tabe afirmó que requiere integrarse un calendario de obras que ponga orden a los trabajos de intervención del espacio público, por ello, anunció que presentará en próximos días, una iniciativa antes el Congreso de la Ciudad para mejorar la planificación y ejecución de proyectos en el espacio público, reduciendo tiempos y afectaciones a la ciudadanía.

Propuesta que dijo, fue vista con ‘buenos ojos’ por el secretario de Obras del Gobierno de la CDMX, con quien sostuvo la semana pasada una reunión de trabajo, por lo que confía en que también tendrá el apoyo de las y los diputados locales.

“Lo que buscamos es asumir el liderazgo como alcaldía de la responsabilidad del espacio público y sentar a la mesa a los distintos actores, dependencias públicas y entes privados para coordinar estos esfuerzos e informar a la población de manera que podamos minimizar las molestias, optimizar los recursos públicos y socializar debidamente las intervenciones”, dijo.

Acompañado por Gabriela Salido, directora ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, reiteró que es momento de acabar con esa mala práctica y encauzar los proyectos de mantenimiento, construcción, soterramiento y obra en el espacio público, con el Programa Anual de Obras de cada Alcaldía, logrando esquemas para hacer eficiente el gasto acorde con el presupuesto de cada demarcación.

Destaca operativos contra chelerías

En otro tema, refirió que el operativo contra chelerías que inició el pasado 8 de noviembre , ha dado buenos resultados, ya que se han retirado cerca de 20 negocios ilícitos con venta de alcohol en vía pública, además de la suspensión de actividades en otros dos negocios establecidos.

“Desde el 8 de noviembre se han retirado 20 chelerías en las colonias Tlaxpana, Anáhuac, Tacuba, Argentina, Huichapan, Reforma Pensil, Modelo Pensil, Daniel Garza y Ampliación Daniel Garza. El esfuerzo que se está haciendo para retirar chelerías es para reducir los riesgos que implican estos puntos” dijo.

Al respecto, César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, indicó que el operativo se mantendrá vigente con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, para erradicar a estos centros generadores de violencia, pues se ha identificado una disminución en el número de chelerías derivado de las acciones que realiza la autoridad desde hace un mes.

Finalmente, en materia de seguridad, Tabe indicó que siguen a la baja los índices delictivos en la demarcación con una reducción del 11% en lo que va de 2024, en relación al mismo lapso de 2023 y se le ha cerrado el paso a la extorsión.

“El trabajo coordinado sí está dando resultados y podemos decir que Miguel Hidalgo le decimos no a la extorsión y hay un trabajo y un esfuerzo contundente para asegurar que este problema no entre a la alcaldía y no nos invadan las amenazas a la integridad de las personas con el cobro de piso y la extorsión”, concluyó.

JVR