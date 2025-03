Alistan taurinos defensa de corridas en tribunales

“Espectáculo no tiene viabilidad”

El integrante del Comité de Tauromaquia Mexicana, Salvador Arias, afirmó que el gremio taurino irá a los tribunales para oponerse a las corridas de toros sin sangre en la Ciudad de México, como lo avaló el Congreso de la Ciudad.

En entrevista con Javier Solórzano, para La Razón YouTube, el taurino cuestionó el dictamen aprobado el 18 de marzo por los legisladores capitalinos para que, en este espectáculo, los animales no sean heridos ni muertos con el objetivo de proteger sus derechos.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, debe promulgar y publicar en la Gaceta de la Ciudad de México las modificaciones sobre los toros

“Esto representó una prohibición encubierta. El espectáculo que plantean ahí no lo reconocemos nosotros como corrida de toros, como lo que los profesionales y aficionados entendemos por corrida de toro, pero el ingrediente además de que, lamentablemente no fuimos consultados para esta nueva normatividad.

“Ellos hablan de una opción intermedia y nuestro punto es que cómo puede haber una opción intermedia, o presentarse así, si los aficionados y los profesionales de la tauromaquia no fuimos consultados. Para nosotros es una prohibición y es una que tendremos que combatir en los tribunales”, mencionó.

El pasado martes, con 61 votos a favor y sólo el del diputado de Morena aficionado a la tauromaquia, Pedro Enrique Haces Lago, en contra, el Congreso de la Ciudad de México avaló el dictamen para modificar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México y con ello evitar el maltrato animal en este tipo de espectáculos.

Entre lo avalado por los legisladores está que el toro no deberá ser herido ni muerto durante ni después de una corrida; que este evento sólo dure 15 minutos por res; el torero sólo podrá usar muleta y capote; el animal tendrá los cuernos protegidos y la prohibición de objetos punzocortantes para dañar al ejemplar.

Salvador Arias consideró que las restricciones impuestas impulsan la prohibición de la tauromaquia en la Ciudad de México, pues, consideró, un espectáculo como el propuesto no es factible y afecta las inversiones, así como la generación de empleos.

“El espectáculo no tiene viabilidad alguna, yo estoy claro que ningún empresario taurino va dar su dinero para ofrecer un espectáculo ya no de media hora sino de 45 minutos, pero con muchas complicaciones, que no tiene nada que ver con el espectáculo taurino.

“Me queda claro que nadie va a asistir a una corrida de este tipo y, evidentemente no es un espectáculo que pueda generar una afición nueva y distinta; si no le gusta la tauromaquia, no va a ir. Es un despropósito total que tendremos que combatir en tribunales”, dijo.

El también litigante explicó que, de acuerdo con un estudio, sin precisar cuál, muestra que, a nivel nacional, la tauromaquia genera 80 mil empleos directos y 40 mil indirectos. Resaltó que de prohibirse esta actividad en México se afectarían 170 mil hectáreas de campo bravo.

Al ser cuestionado acerca del maltrato animal que sufren los toros en las corridas por medio de las heridas de las banderillas, las espadas y otros objetos, o bien por la muerte de éstos, Salvador Arias explicó que, parte de la defensa de esta actividad, consistirá en justificar que la tauromaquia debe estar excluida de la protección animal por los derechos de las personas y la importancia cultural.

61 legisladores capitalinos votaron a favor de regular la tauromaquia

80 mil empleos directos son generados por los toros a nivel nacional

“La configuración jurídica del maltrato animal es una cosa compleja. En el resto de los países taurinos se ha determinado que hay una serie de argumentos importantes, particularmente los derechos de las personas que están alrededor de la tauromaquia y la relevancia cultural que tiene la actividad, para que en las leyes de bienestar y protección animal podamos excluir a la tauromaquia como un acto de maltrato animal, como lo hacemos con los animales que consumimos.

“La muerte, podríamos decir, es una forma de maltrato, están excluidas; como lo hacemos en el caso de la investigación científica donde se les provocan lesiones a los animales, se les introducen enfermedades”, comentó.

El 26 de febrero, la jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, ordenó a la alcaldía Benito Juárez, donde está ubicada la Plaza México, a no permitir las corridas de toros con sangre y, en caso de hacerlo, que no permitiera el maltrato animal.

En su resolución la jueza afirmó que, de acuerdo un estudio científico, antes y durante de una corrida, la res sufre distintos tipos de violencia, por ejemplo, hemorragias causadas por las espadas o las banderillas; así como por el encierro en el ruedo.