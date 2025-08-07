Llave CDMX: ¿Necesito tener una cuenta para inscribir a mis hijos a la beca Rita Cetina?

Beca Rita Cetina: ¿Me la pueden quitar si me cambio de escuela a una no incorporada a la SEP?

La Beca Rita Cetina es uno de los apoyos educativos que se entregan en la Ciudad de México para estudiantes de nivel básico, con el objetivo de ayudar a las familias a cubrir parte de los gastos escolares. Sin embargo, muchas personas tienen la duda de si es obligatorio contar con una cuenta Llave CDMX para poder registrar a sus hijos.

La respuesta es sí, en la mayoría de los casos se solicita tenerla, ya que este sistema es la plataforma oficial del Gobierno capitalino para realizar trámites en línea de forma segura y personalizada.

¿Qué es la Llave CDMX?

La Llave CDMX es una cuenta digital que funciona como una credencial electrónica para realizar trámites y acceder a servicios de la Ciudad de México desde cualquier dispositivo.

Permite validar tu identidad y firmar documentos electrónicos, evitando que tengas que acudir presencialmente a oficinas.

Con esta cuenta podrás:

Registrar solicitudes de becas y programas sociales.

Descargar documentos oficiales como actas, constancias o comprobantes.

Dar seguimiento a tus trámites en línea.

¿Por qué la piden para la Beca Rita Cetina?

El registro a la Beca Rita Cetina se hace a través de un portal oficial que requiere un usuario y contraseña para validar la identidad de la persona que inscribe al beneficiario. La Llave CDMX cumple con esta función y permite que toda la información quede resguardada, además de facilitar el seguimiento del proceso.

Esto significa que si no tienes una cuenta Llave CDMX, primero tendrás que crearla antes de iniciar el registro para tu hijo o hija.

Cómo crear tu cuenta Llave CDMX

Entra al portal oficial: https://llave.cdmx.gob.mx/ Haz clic en “Regístrate”. Ingresa tu CURP y llena el formulario con tus datos personales. Verifica tu correo electrónico y crea una contraseña segura. Sube una fotografía de tu INE por ambos lados (en algunos trámites la piden para validar identidad). Confirma el registro y guarda tu usuario y contraseña.

Recomendaciones para el registro a la beca

Haz tu cuenta Llave CDMX con anticipación , así evitarás problemas el día que abra el registro.

Verifica que tu información personal coincida exactamente con la de tus documentos oficiales.

Ten a la mano los datos escolares de tu hijo, como la Clave de Centro de Trabajo (CCT) y su CURP.

En resumen, sí necesitas una cuenta Llave CDMX para poder registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina. Este requisito busca que el proceso sea más rápido, seguro y transparente, evitando filas y aglomeraciones en oficinas.