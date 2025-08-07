SSC y Seguridad federal aseguran 16 toneladas de autopartes en Iztapalapa; detienen a un delincuente

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo de personal de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN), ejecutaron dos órdenes de cateo en un inmueble y dos accesorias en la alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron 16 toneladas de autopartes, documentación diversa y detuvieron a un hombre.

La acción policial se llevó a cabo como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas por la venta, en dos locales ubicados en la colonia Santa María Aztahuacán, de piezas y accesorios de automóviles posiblemente robados, y como parte de la Estrategia integral de combate al Robo de Vehículos y Autopartes.

Los datos de prueba obtenidos a través de distintas técnicas de inteligencia, recorridos de reconocimiento y entrevistas ciudadanas, fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir el domicilio y un local localizados en la avenida Jalisco, de la colonia Paraje, y otro local, en la colonia Santa María Aztahuacán.

Por ello, se implementó un despliegue operativo en el que se actuó sin uso de violencia, en estricto apego al protocolo de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

En el primer cateo fue detenido un hombre de 33 años y se aseguró un arma de fuego de fabricación artesanal, una caja metálica plateada con una lente transparente en mal estado de conservación que en su interior contenía 19 cartuchos útiles; dos placas de circulación, una del estado de Morelos y otra del Estado de México; una tarjeta de circulación expedida en el Estado de México, un faro automotriz y un aproximado de 15 toneladas de autopartes de diferentes vehículos.

En el segundo cateo se aseguraron, una placa de circulación del Estado de Morelos; dos tarjetas de circulación del Estado de México y Morelos, y un aproximado de una tonelada de autopartes.

El detenido fue informado de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien continuará con las investigaciones del caso y definirá su situación jurídica; en tanto los inmuebles quedaron sellados y se encuentra bajo resguardo policial.

La SSC y la FGJ, siguen con el trabajo coordinado para dar continuidad a la estrategia de combate al robo de vehículos y autopartes, instruida por la Jefa de Gobierno, para construir una ciudad más segura, justa y en paz, para todas y todos en la Ciudad de México.

