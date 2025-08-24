Morena acusa a PAN de favorecer intereses inmobiliarios en CDMX

Paulo Emilio García González, diputado de Morena en la Ciudad de México, durante "La Chilanguera".

Diputados de Morena en la Ciudad de México denunciaron que los representantes del Partido Acción Nacional (PAN) han actuado en favor de intereses inmobiliarios.

Durante la conferencia “La Chilanguera”, Paulo Emilio García González, diputado de Morena, indicó que legisladores locales del PAN promovieron un amparo contra el Bando Uno emitido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al argumentar que la mandataria carece de atribuciones, y advirtieron que la medida podría frenar la inversión privada en la capital.

García González explicó que el juez cuarto de distrito en materia administrativa, Ulises Oswaldo Rivera González en la Ciudad de México, al que llamó “juez Trepi” por la inmobiliaria Trepi, intervino en la entrega de media hectárea del bosque de Chapultepec.

“Hay un grupo de diputadas y diputados que, además, con cargo al erario público, que es con el que financian a sus equipos técnicos, están buscando descarrilar estas medidas, que, insisto, tienen tres objetivos muy sencillos: que no aumenten de manera desquiciada las rentas, que se pueda construir más vivienda social y que se pueda arraigar a la gente en sus comunidades. De igual forma, van a la justicia administrativa federal, que es donde está el juez Trepi, quien quería que entregáramos media hectárea del bosque de Chapultepec a una inmobiliaria”, afirmó García González.

Por su parte, la dirigente local del PAN, Luisa Gutiérrez, pidió garantizar servicios públicos en todas las alcaldías para enfrentar la gentrificación que afecta principalmente a Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

“En lugar de buscar una respuesta real al problema de falta de servicios públicos por parte del Gobierno de la CDMX, se busca seguir acrecentando los problemas en ‘zonas de tensión inmobiliaria’”, señalo.

