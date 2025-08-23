Descartan desde Morena un juicio contra Lilly Téllez

La senadora Lilly Téllez junto a Ricardo Anaya, el pasado miércoles, en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, descartó que se inicie algún juicio de procedencia contra la senadora panista Lilly Téllez, por sus reiteradas solicitudes para que fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en México, pues consideró que esto la victimizaría.

Sin embargo, consideró que se debe reflexionar en el tema de los plurinominales, pues la legisladora no llegó por voto directo y el pueblo debe decidir si quiere ese tipo de representantes, a los que señaló de “sólo buscar el fuero”.

“En al menos tres entrevistas dadas a medios extranjeros ha solicitado la intervención de Estados Unidos en México. Eso no hay que dejarlo pasar. No hay nadie en este país que odie más a México y que odie más a los mexicanos que Lilly Téllez”, dijo.

El Tip: la senadora panista expresó, a través de sus redes sociales, su descontento por la presencia de Adán Augusto López en el recinto legislativo, el pasado miércoles.

Agregó que Morena protege las libertades “y ella es el claro ejemplo de la libertad de expresión que existe en este país, porque no sale otra cosa de su boca, que puras mentiras”.

Al respecto, la senadora morenista Guadalupe Chavira pidió a la Cámara alta investigar si hay legisladoras y legisladores que tengan nexos con agencias extranjeras, como la CIA.

Señaló que el caso de la panista ya es un tema que “preocupa por su sistemática insistencia en desacreditar a los primeros dos gobiernos de izquierda en la historia en México”.

7 años acumula Téllez como senadora por el estado de Sonora

En tanto, el pleito de Téllez con la diputada petista Lilia Aguilar, escaló ayer cuando la segunda solicitó que se le realice un antidoping a la primera, luego de que el miércoles pasado intentó “reventar” la sesión de la Comisión Permanente: “no estamos seguros si la verdad está drogada o ha venido sobria a esta sesión. Así que estamos pidiendo oficialmente un antidoping para Lilly Téllez”.

En días pasados, la petista presentó un exhorto ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado para que evalúen la conducta de Téllez.