Descartan que un bache haya provocado la volcadura de la pipa de gas en puente de La Concordia

Descartan que un bache haya provocado volcadura de pipa de gas en puente de La Concordia

La Fiscalía de la Ciudad de México reveló detalles del accidente tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. Además, descartó que la volcadura del vehículo haya sido provocada por un bache en la zona.

“A partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”, indicó la institución en un comunicado.

La Fiscalía de la CDMX explicó que el casco de la pipa presentó una ruptura después de impactar con un objeto sólido en el puente de La Concordia, lo que derivó en una fuga de gas, que terminó en tragedia.

“El tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición. También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno”, mencionó la institución encabezada por Bertha María Alcalde Luján.

Fiscalía de CDMX sigue con las investigaciones

Además, aseguró que un equipo multidisciplinario de la Fiscalía capitalina continúa recabando dictámenes técnicos para esclarecer los hechos ocurridos en el puente de La Concordia y dar justicia a las víctimas.

Asimismo, afirmó que mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias.

Clara Brugada anuncia que hay 3 muertos tras explosión de pipa en Puente de La Concordia. ı Foto: tomada de X: @JefeVulcanoCova.

Explosión de pipa en puente de La Concordia ha dejado 10 muertos

La volcadura y posterior explosión de una fuga de gas ha dejado, hasta el momento, 10 personas muertas, mientras 54 más permanecen hospitalizadas.

El siniestro también provocó daños en más de 30 vehículos, los cuales se encontraban en el puente de La Concordia cuando ocurrió el accidente, el pasado 10 de septiembre del 2025.

Al menos 32 vehículos que circulaban en la zona al momento de la explosión quedaron calcinados. Fotos› Cuartoscuro, David Patricio e Ivan Ortiz›La Razón

Grupo TOMZA, empresa dueña de la pipa de gas que se accidentó, ya se pronunció sobre el accidente. Aseveró que ya activó los seguros para responder con el apoyo a las víctimas y sus familiares.

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un apoyo económico, como primera ayuda tras la explosión ocurrida en el puente de La Concordia.