Lista de hospitalizados tras explosión de pipa en Iztapalapa | HOY 12 de septiembre

Lista actualizada de hospitalizados tras explosión de pipa en puente de La Concordia.

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX publicó este viernes la lista actualizada de heridos que permanecen hospitalizados tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, ocurrida el 10 de septiembre del 2025.

Hasta el momento, se ha reportado la muerte de al menos 10 personas, mientras que 54 más permaneces hospitalizadas en diferentes nosocomios de la capital del país. Ya se han dado de alta a 22 personas.

A continuación, te presentamos la lista oficial de hospitalizados, la cual compartió la Secretaría de Salud Pública de la CDMX.

Lista actualizada de heridos que permanecen hospitalizados tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia. ı Foto: Especial.

Los hospitales que han recibido a las víctimas de la explosión son los siguientes:

Hospital Balbuena

Hospital Belisario Domínguez

Hospital Tacubaya

Hospital Rubén Leñero

Clínica del Seguro Social 53

Hospital Magdalena de las Salinas

IMSS de Zaragoza

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)

Clínica Hospital Emiliano Zapata (CHEZ)

Hospital General Iztapalapa

Hospital General José María Morelos y Pavón

ISSSTE Zaragoza