Lista de hospitalizados tras explosión de pipa en Iztapalapa | HOY 12 de septiembre

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX publicó este viernes la lista actualizada de heridos que permanecen hospitalizados tras la explosión de una pipa en el puente de La Concordia

Julio Vázquez

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX publicó este viernes la lista actualizada de heridos que permanecen hospitalizados tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, ocurrida el 10 de septiembre del 2025.

Hasta el momento, se ha reportado la muerte de al menos 10 personas, mientras que 54 más permaneces hospitalizadas en diferentes nosocomios de la capital del país. Ya se han dado de alta a 22 personas.

A continuación, te presentamos la lista oficial de hospitalizados, la cual compartió la Secretaría de Salud Pública de la CDMX.

Los hospitales que han recibido a las víctimas de la explosión son los siguientes:

  • Hospital Balbuena
  • Hospital Belisario Domínguez
  • Hospital Tacubaya
  • Hospital Rubén Leñero
  • Clínica del Seguro Social 53
  • Hospital Magdalena de las Salinas
  • IMSS de Zaragoza
  • Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)
  • Clínica Hospital Emiliano Zapata (CHEZ)
  • Hospital General Iztapalapa
  • Hospital General José María Morelos y Pavón
  • ISSSTE Zaragoza
