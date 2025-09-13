Familiares de ‘Abuelita Heroína’ piden respeto en su velorio: ‘estamos viviendo nuestro duelo’

La abuelita que protegió a su nieta en la tragedia del Puente de la Concordia será despedida sólo por su familia

El velorio de Alicia Matías Teodoro, mejor conocida como la “Abuelita Heroína", quien protegió a su nieta durante la explosión en el puente La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, familiares informaron qué será privado.

“Ya que solo asistirán sus hijas y su esposo”, confirmó su hermana Sandra Barajas Matías.

Su familiar agregó que, en este momento, no necesitan apoyo externo, ya que todo lo relacionado con los trámites y la organización del velorio ya está cubierto.

Sandra Barajas habló con medios de comunicación, y externó que la familia decidió despedir a la señora Alicia, en total discreción, por lo que solicitó respeto para no molestar a sus sobrinas, las hijas de Alicia Matías, quienes están muy dolidas por el fallecimiento.

Respecto al estado de la menor, mencionó que continúa internada y pidió no preguntar por su estado, “estamos viviendo nuestro duelo, estoy enfocada en darle el ultimo adiós a mi hermana”.

Por lo mismo, pidió respeto por el momento que atraviesa su familia y solicitó a medios de comunicación mantener distancia.

“Necesito que respeten el área de velación de mi hermana, que respeten a mis sobrinas, que no las aborden y no les pregunten que sienten, porque ellas están devastadas”, insistió.

Destacó que le gustaría que la recordaran como como "una gran mujer, una gran madre, una gran abuela. Fue una mujer muy trabajadora, siempre tuvo fija una meta y siempre se la cumplía, y mis sobrinas son el retrato de su madre, mi hermana dejó una gran herencia, dejó a su familia y yo pido el respeto para esa familia”.

Por último, comentó que le hubiera gustado decirle a su hermana “que puede estar tranquila, que dejó una buena educación para sus hijas, que dejó un gran amor para sus nietas, que esto que ella hizo, sus hijas lo van a duplicar para las niñas, que ya puede descansar”.

LA HERMANA DE LA SRA. ALICIA MATÍAS CONFIRMA EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. La Señora Sandra Barajas, hermana de Alicia Matías, la Abuelita Heroína, habla con los medios de comunicación y pide respeto al luto y duelo de la familia. En estos momentos se llevan a cabo los servicios funerarios desde el municipio de los Reyes Aquiquilpan.

¿Quién fue Alicia Matías Teodoro?

La historia de Alicia Matías Teodoro está marcada por la tragedia ocurrida el pasado miércoles, cuando una pipa de gas LP volcó y explotó en el puente de la Concordia, a la altura de la estación Santa Martha Acatitla del Metro, en la alcaldía Iztapalapa.

Alicia falleció el viernes en el Hospital Magdalena de las Salinas, luego de pasar casi dos días luchando por su vida con quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo, como confirmó el Gobierno de la Ciudad de México.

Hasta este sábado 13 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la cifra de muertos por el accidente asciende a 13 personas, mientras que 40 continúan hospitalizadas y 30 más ya fueron dadas de alta.

