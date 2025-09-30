Aparece socavón en puente de la Concordia tras explosión de pipa; Gobierno de CDMX evalúa

Equipos técnicos supervisan el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, tras la activación de una grieta geológica.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se encuentra en curso un operativo de supervisión y mitigación en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, tras la activación de una grieta geológica.

La alerta fue emitida mediante redes sociales por las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana y la Secretaría del Medio Ambiente.

#TarjetaInformativa | 👉 El Gobierno de la Ciudad, a través de las secretarías de @SGIRPC_CDMX, @SOBSECDMX, @SSC_CDMX y @SEGIAGUA, #Informa de los trabajos que se realizan en la zona del Puente de la Concordia, @alcaldía Iztapalapa, para atender la activación de una grieta… pic.twitter.com/HOamvnk2Eo — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 1, 2025

De manera preliminar, las autoridades descartaron que la grieta se haya producido por fallas en la red hidráulica. Por el contrario, la evaluación inicial sugiere que la falla geológica se activó como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante el pasado fin de semana, que afectaron varias zonas de la capital y generaron encharcamientos en vialidades importantes.

TE RECOMENDAMOS: Solución para más de 200 permisionarios Inician mesas de trabajo entre dirección general del Metro CDMX y locatarios en la red

Equipos técnicos especializados se mantienen en la zona, realizando estudios de suelo y monitoreos constantes para garantizar la seguridad de conductores y peatones.

Además, se han implementado medidas de prevención, como señalización y restricción parcial del tránsito, con el objetivo de evitar accidentes y asegurar la integridad de la infraestructura del puente.

Por otro lado, durante la conferencia de prensa de actualización del caso La Concordia de hoy 30 de septiembre, la fiscal Bertha Alcalde Lujan negó categóricamente que la tragedia causada por la volcadura de una pipa de Grupo Tomza, que cargaba con aproximadamente 49 mil 500 litros de gas licuado de petróleo (LP), se debiera a un bache o un socavón.

“El accidente no fue provocado por un bache. Se acreditó que la carpeta asfáltica estaba en condiciones adecuadas y sin daños que pudieran generar un percance de esta magnitud. Es falso también que se haya pavimentado esta vía posterior al accidente”, recalcó Alcalde Luján

Este nuevo reporte se suma a los incidentes previos en la misma zona. El pasado 10 de septiembre, una pipa de gas LP volcó y explotó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia.

El accidente causó un incendio de grandes proporciones, con llamas de hasta 30 metros, que al momento dejó 31 personas fallecidas, 13 permanecen hospitalizadas y 40 dadas de alta.

Tras el incidente, las autoridades llevaron a cabo trabajos de remoción de escombros, reencarpetamiento y sustitución de luminarias, logrando reabrir la circulación en la parte baja del distribuidor vial al día siguiente. Sin embargo, los recientes fenómenos meteorológicos y la aparición de la grieta han obligado a reforzar la vigilancia y continuar con los protocolos de seguridad para prevenir riesgos mayores.

El Gobierno capitalino reiteró su compromiso de proteger a los habitantes y usuarios de la vía, asegurando que los trabajos continuarán hasta estabilizar completamente la zona. Asimismo, exhorta a la población a respetar las indicaciones de tránsito y a mantenerse alejada de los sectores señalizados como de riesgo.

La situación del Puente de la Concordia sigue siendo monitoreada, y las autoridades informarán oportunamente sobre cualquier cambio en el estado de la infraestructura o nuevas medidas de seguridad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL