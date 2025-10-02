De CDMX para México: forman a los primeros “bomberos-buzos”

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México anunció la conformación de la primera célula de “bomberos-buzos” del país certificados internacionalmente, integrada por seis elementos que se capacitarán en búsqueda, rescate y recuperación de personas en cuerpos de agua.

El especialista en la materia, y docente de los uniformados, Óscar Priego Ahumada, explicó que los bomberos entrenarán durante los próximos tres a seis meses para certificarse en técnicas avanzadas de rescate acuático.

El Dato: El Gobierno capitalino ha llevado a cabo acciones para la recuperación de cuerpos de agua, tales como los ríos Buenaventura, Magdalena y Eslava, y el Canal Nacional.

“Estamos hablando de un nivel de preparación que no existía en la corporación. Hasta ahora sólo podíamos hacer rescates superficiales, sin este grado de especialización”, mencionó a La Razón.

Durante los primeros nueve meses de 2025, el Heroico Cuerpo de Bomberos llevó a cabo ocho rescates acuáticos: tres en canales nacionales, uno en el canal Aplatlaco, uno en el canal de aguas negras de Almoloya, uno en el canal de la Ciénega, otro en un canal de aguas negras adicional y uno más en una planta de tratamiento de aguas residuales.

En un panorama más amplio, de 2019 a marzo de este año, la corporación rescató a cuatro mil 130 personas en las 16 alcaldías de la capital; no obstante, los informes de servicios de emergencias no especifican si estaban con vida o no las víctimas ni el sitio en el que se les apoyó.

Los datos oficiales muestran que el año con mayor número de rescates fue 2019, con 758 intervenciones.

En conferencia, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, explicó que la formación de “bomberos-buzos” permitirá que haya un mejor apoyo para quienes lo necesiten.

“Con frecuencia teníamos solicitudes y no teníamos personal certificado que pudiera dar ese apoyo, ahora ya vamos a poder apoyar más personas”, dijo.

Pérez Cova explicó que esta iniciativa llevaba al menos dos años en planeación y responde a la necesidad de contar con personal altamente calificado para atender emergencias que, aunque poco frecuentes, se presentan entre cuatro y cinco veces al año.

El bombero aclaró que la creación de la célula no está vinculada con las lluvias atípicas, sino con emergencias ordinarias en ríos, lagunas y presas, principalmente en las zonas sur y oriente de la capital, municipios del Estado de México, Hidalgo y Querétaro, así como en otras regiones del país.

“La formación va a ser hasta que le hagan las certificaciones necesarias. No es un curso cualquiera: es una certificación que llevará a los bomberos a alcanzar la especialidad de buzos de rescate en cuerpos de agua”, explicó Pérez Cova.

Algunos sitios en los que prevén las autoridades una colaboración futura son la presa Zimapán y el río Tula, en Hidalgo, y el lago de Tequesquitengo, en Morelos.

De un grupo de 40 aspirantes, sólo seis cumplieron con los requisitos médicos, psicológicos y habilidades acuáticas, además de demostrar capacidad para trabajar bajo presión.

“En el proceso se evaluó no sólo habilidades acuáticas, sino también la capacidad de los aspirantes para enfrentar condiciones extremas. Personas claustrofóbicas o con ansiedad difícilmente podrían desempeñarse en esta especialidad”, dijo Priego Ahumada.

La capacitación se dividirá en tres etapas de aproximadamente mes y medio cada una y combinan la teoría, ejercicios en alberca, prácticas en aguas abiertas y el entrenamiento final en el mar.

“Cada etapa debe ser dominada por los seis elementos antes de pasar a la siguiente habilidad”, precisó Priego Ahumada.

El instructor detalló que el equipo que usarán los “bomberos-buzos” pesa entre 21 y 23 kilogramos, más siete u ocho kilos del chaleco y regulador; sin embargo, gracias a la flotabilidad del agua, esto no representa un obstáculo durante los ejercicios.

En aproximadamente dos meses, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad abrirá las convocatorias para seleccionar a los elementos de la segunda generación de la célula de “bomberos-buzos”.

“La conformación de esta unidad se suma a los esfuerzos de coordinación que Bomberos mantiene con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional”, dijo Pérez Cova.

INVERSIÓN EDUCATIVA. La capacitación integral de los seis bomberos que conforman la primera célula de buzos tendrá un costo de 500 mil pesos, monto incluido dentro del presupuesto anual de más de mil 406 millones de pesos al Heroico Cuerpo de Bomberos.

Este recurso cubrirá formación teórica y práctica, así como la adquisición de equipamiento especializado, indispensable para garantizar la seguridad de los elementos durante las inmersiones.

En los últimos años, el presupuesto destinado a la corporación registra un alza paulatina, ya que mientras en 2020 ascendió a dos mil 200 millones pesos, para 2024 subió a mil 340 millones de pesos y para este año a mil 406.

El respaldo a los bomberos se refleja también en la gestión de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien entregó el 7 de noviembre pasado 11 nuevas unidades con el compromiso de sumar 100 más en los próximos seis años para alcanzar un total de 400 vehículos operativos.

“Buscamos (con los apoyos entregados a los bomberos) hacer más eficiente su trabajo, reducir los tiempos de reacción y salvar vidas”, dijo Brugada Molina.

Entre las incorporaciones hay cinco bombas contra incendios, cuatro autotanques y dos unidades de primera respuesta, todas equipadas con tecnología de punta, así como extintores.

Autoridades locales y federales junto con los bomberos que serán capacitados para convertirse en buzos para rescates, ayer. ı Foto: Fernanda Rangel›La Razón