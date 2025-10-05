Coyoacán se prepara para el Mundial 2026 con acciones de reencarpetado y drenaje cerca del Estadio Banorte

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar y autoridades invitadas atestiguan la presentación del balón oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Queremos hacer de Coyoacán una alcaldía no solo bonita, sino avanzar con obras que perduren, por eso emprendemos acciones con miras al Mundial de Fútbol, pero son obras permanentes y no solo de coyuntura, dijo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

Este fin de semana, el Alcalde, junto con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama; la consejera jurídica del Gobierno de la capital, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, así como el gobernador de Nuevo León, Samuel García y Gabriela Cuevas, representante de México ante FIFA, asistieron a la presentación del balón con el que se jugará el Mundial de Fútbol.

Con obras de pavimentación, drenaje y banquetas, Coyoacán se prepara para el Mundial 2026 y mejora la calidad de vida de sus habitantes. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

“Estamos muy contentos porque nuevamente se celebrará esta justa mundialista; en el 70 Pelé levantó la copa Jules Rimet; en el ‘86 fue Maradona y ahora esperamos este encuentro internacional con emoción pero también con trabajo. Hoy asistimos a la presentación de este balón que une a tres naciones: Canadá y la hoja de maple; Estados Unidos con su estrella y México con el águila. Será una gran celebración con México que ganará este primer partido de la Copa”, auguró.

El alcalde Giovani Gutiérrez dijo que, conscientes de lo que implica un torneo de esta magnitud, se han proyectado trabajos en las inmediaciones del estadio Banorte que comprenden reencarpetado, restitución de adoquín, colocación de concreto MR-42 y sustitución de banquetas.

El titular de la alcaldía Coyoacán reafirma el compromiso de realizar obras que perduren más allá de la justa mundialista de fútbol. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Además, considerando que el margen de acción de la alcaldía son las calles y vías secundarias, también se trabaja en la sustitución de la red hidráulica y en la renovación del drenaje en zonas donde se registran saturación de red o anegaciones.

Al momento se han realizado trabajos en Pedregal de Santa Úrsula, Pueblo de Santa Úrsula Coapa y en Viejo Ejido de Santa Úrsula, en donde se han intervenido unas 14 calles, así como la propia avenida Santa Úrsula y la calle Coscomate, en Cantil del Pedregal, que une a Periférico Sur con Circuito Azteca.

Gutiérrez Aguilar señala que las obras en vialidades cercanas al estadio Banorte benefician de forma permanente a las y los coyoacanenses. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

“Desde siempre y estamos conscientes de trabajar en obras que perduren siempre porque en el Mundial se jugarán 5 partidos de la Copa del Mundo, pero nosotros aquí vivimos siempre y las obras se quedan. Estamos trabajando de manera permanente para seguir siendo imparables”, dijo Gutiérrez Aguilar en entrevista.

“No nada más estamos dejando bonito Coyoacán para recibir a miles de personas que llegarán, estamos dejando bonito, seguro y funcional a Coyoacán porque aquí viven ustedes, las y los coyoacanenses”, comentó.

am