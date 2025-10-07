Extiende Clara reparto de Agua Bienestar con 6 potabilizadoras más

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso en marcha seis nuevas plantas purificadoras del programa Agua Bienestar Atlitic, para la producción de 12 mil garrafones diarios, que significan 72 mil garrafones semanales para atender 400 colonias y prevén llegar a 700 colonias.

Desde la potabilizadora Ciudad Deportiva 1, en la alcaldia Venustiano Carranza, la mandataria local señaló que la expansión de Agua Bienestar forma parte de una política pública que busca garantizar el acceso al agua como un derecho y no como un negocio, especialmente para las familias de zonas con bajo índice de desarrollo económico.

5 pesos es el costo del garrafón de Agua Bienestar del Gobierno capitalino

“El agua no es una mercancía, el agua es un derecho. Y eso significa hacer todo lo posible para que una botella o un garrafón no implique que la población tenga que gastar una cantidad importante de sus ingresos”, sostuvo.

Al respecto, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, detalló que el sistema pasó de tener cinco a 11 plantas purificadoras en operación, con una producción diaria de 12 mil garrafones de agua que se distribuyen a poco más de 400 colonias.

La producción actual equivale a 72 mil garrafones de 20 litros por semana, que las personas que viven en zonas con escasez o inestabilidad en el abasto pueden adquirir a cinco pesos.

El secretario destacó que la meta para diciembre de este año es alcanzar una producción de 20 mil garrafones diarios, lo que beneficiará a más de 700 colonias en la capital.

“Tendremos, para diciembre de 2025, 13 plantas productoras y 37 camiones distribuyendo los garrafones dos veces al día. Con esto, superaremos los 20 mil garrafones diarios”, mencionó el funcionario capitalino ayer en conferencia.

Las nuevas plantas se ubican en Iztapalapa (Tanque Cerro), Xochimilco (Jalatepec y San Luis 5), Miguel Hidalgo (Miguel Alemán), Benito Juárez (Ciudad Deportiva) y Cuauhtémoc, con capacidades que van de mil 500 a dos mil 500 garrafones diarios.

Para sostener este crecimiento, el número de camiones repartidores pasó de ocho a 20, y para fin de año se prevé contar con los 17 restantes para tener un total de 37.

Todos fueron fabricados especialmente para el programa y tienen capacidad para transportar 300 garrafones de agua purificada por viaje, lo cual significa que serían dos recorridos cada día para entregar a los capitalinos un total de 600 garrafones por unidad.