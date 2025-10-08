Indica García Harfuch que sicarios vigilaron a Micky

Miguel Ángel de la Mora, en una foto que publicó en redes el 5 de septiembre

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que Miguel Ángel de la Mora, Micky Hair, fue vigilado antes de ser asesinado el 29 de septiembre, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

En la conferencia de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario dijo que los sicarios cazaron al joven; además, aclaró que Polanco no sufre de un alza delictiva.

“Fue un homicidio directo, una ejecución. Estaban (los criminales) esperándolo, estuvieron vigilándolo y realizaron una ejecución”, aseguró.

De acuerdo con los reportes oficiales, un par de sicarios le dispararon a Micky Hair frente a su salón de belleza, ubicado en la esquina de Presidente Masaryk y Molière. Posteriormente, los criminales huyeron en motocicleta hacia el Estado de México.

Ayer, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, indicó que el órgano que encabeza y la Secretaría de Seguridad Ciudadana conformaron un equipo conjunto para llevar a cabo la investigación del caso y así esclarecer el asesinato del estilista e influencer.