En 2026 va la nueva separación de basura

Personal de la Planta de Selección de Basura, en julio de 2021.

A partir del 1 de enero de 2026, toda la basura que tiren los hogares y negocios de la Ciudad de México deberán separarse en residuos orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante el lanzamiento de la campaña “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar”, la mandataria destacó que con esta medida se profundiza en la gestión integral y reciclaje de los residuos.

“La Ciudad de México adoptará un nuevo esquema, pero no es tan nuevo, sino más bien una profundización al esquema de separación de residuos. Esto implica una campaña de educación para saber qué significa cada uno de estos términos. Si dejamos sólo dos sería un retroceso”, apuntó.

El Dato: Las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, que son las de mayor población, generan un promedio de 37.6 por ciento de los desechos.

La medida busca saldar una deuda pendiente desde la administración de Miguel Ángel Mancera, pues desde 2015 se deben separar los residuos de esta manera, de acuerdo con la norma NADF-024-AMBT-2013.

A partir de 2026, cada martes, jueves y sábado se recolectarán residuos orgánicos, restos de comida o de jardinería. Los lunes, miércoles y viernes, los reciclables, como el papel, cartón, vidrio, PET, aluminio y metal. Mientras que los no reciclables serán levantados los viernes y domingos.

De acuerdo con el inventario de Residuos de ciudad, cada día los chilangos generan 12 mil 454 toneladas de residuos sólidos urbanos.

15 Por ciento de los residuos en la ciudad es separado correctamente

400 Mil toneladas de composta busca generar el Gobierno de la CDMX

Brugada Molina reconoció que actualmente su administración y las alcaldías diariamente recolectan en sus centros de transferencia ocho mil 600 toneladas de residuos, de los cuales sólo se separan correctamente 15 por ciento.

Es decir, son divididas correctamente en la Ciudad apenas mil 290 toneladas cada día, uno de cada 10 kilos de basura que se tiran debido a la mala separación; el resto termina en rellenos sanitarios.

Asimismo, se instaló la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México, anunciada en noviembre de 2024, con el objetivo de reducir 50 por ciento la generación de residuos en la capital del país.

Esta meta contrasta con los resultados del sexenio pasado, pues de 2018 a 2023 sólo disminuyó la generación diaria de residuos 4.73 por ciento, según el Sexto Informe de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina.

La nueva agencia capitalina de residuos además tiene la meta de incrementar 50 por ciento el manejo de los residuos orgánicos y generar más de 400 mil toneladas de composta durante el sexenio. Y reciclar por completo los residuos de la construcción y demolición.