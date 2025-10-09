IECM inicia consulta con pueblos indígenas para candidaturas del Proceso Electoral 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició hoy 9 de octubre un proceso de consulta dirigido a la población indígena de las 16 alcaldías de la capital para definir las acciones afirmativas que se implementarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 (PELO) y garantizar la representación de este grupo en la vida política de la ciudad.

Las Asambleas Consultivas se realizarán del 9 al 24 de octubre, en distintas alcaldías, para recabar la opinión de personas de pueblos, barrios y comunidades indígenas, así como de defensorías de derechos, instancias representativas y autoridades tradicionales.

El #IECM realizará desde este jueves 9, y hasta el 24 de octubre, las Asambleas Consultivas con personas y comunidades indígenas de la #CDMX en las 16 alcaldías, como parte de la ruta para definir las acciones afirmativas a implementarse en el próximo proceso electoral.… pic.twitter.com/gCT2RJjbZb — IECM (@iecm) October 9, 2025

La agenda de las asambleas es la siguiente:

9 de octubre: Iztapalapa y Coyoacán

15 de octubre: Benito Juárez e Iztacalco

16 de octubre: Azcapotzalco

17 de octubre: Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza

19 de octubre: Miguel Hidalgo

20 de octubre: Álvaro Obregón

21 de octubre: Cuauhtémoc

24 de octubre: Xochimilco, Cuajimalpa de Morelos y Milpa Alta

Los cuestionarios de la consulta se tradujeron a mazahua, mixteca, náhuatl, otomí y zapoteca para poder abarcar la mayor cantidad de personas posibles.

Además, en un esfuerzo de garantizar acceso a la policía, estos cuestionarios están disponibles en texto y audio.

Estos pueden consultarse en el micrositio Acciones Afirmativas del IECM, donde también está la información de las sedes y horarios de las asambleas.

Las acciones afirmativas son medidas temporales diseñadas para reducir la discriminación histórica y garantizar la igualdad sustantiva de grupos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México como Grupos de Atención Prioritaria, incluyendo a la población indígena.

Estas medidas buscan eliminar barreras estructurales para el ejercicio pleno de sus derechos y mejorar su acceso a recursos y oportunidades, promoviendo así una democracia más equitativa y representativa.

Con esta consulta, el IECM reafirma su compromiso de fortalecer la participación política de las comunidades indígenas, reconociendo la riqueza cultural y la diversidad de la Ciudad de México, y asegurando que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en el diseño de políticas electorales y de inclusión social

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL