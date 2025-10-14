Mercado de Sonora: Quedará prohibida venta de animales a partir de esta fecha

El histórico Mercado de Sonora, uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de México, dejará atrás una de sus prácticas más polémicas: la venta de animales vivos.

Esto luego de que diera una resolución judicial que obliga a las autoridades a garantizar los derechos de los animales.

La medida deriva del Juicio de Amparo 1547/2023, interpuesto por la organización “Va por sus Derechos”, la cual celebró la resolución judicial tras años de lucha por el bienestar animal.

“Estamos muy satisfechos de que después muchos años de lucha contra la venta de animales en el mercado de Sonora, por fin las autoridades hayan fijado una fecha y postura”, explicó la organización.

¿A partir de cuando quedará prohibido?

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra informó que para enero de 2026 ya no existirá ningún punto de venta de animales dentro del Mercado de Sonora.

Explicó que algunos comerciantes han comenzado a abandonar esta práctica, en cumplimiento con la nueva regulación. Advirtió que los locatarios deberán modificar su giro comercial antes de que concluya el 2025, o de lo contrario sus negocios serán clausurados.

El fallo judicial simboliza una victoria para los activistas, quienes llevan varios años luchando por el fin de estas prácticas en el emblemático mercado.

“Abrazamos a nuestros compañeros de causa que iniciaron esta lucha hace década, rogamos porque las futuras generaciones no la dejen morir, porque los hechos dicen más que las palabras, y porque el triunfo real es para todos los demás Animales”, expresó la organización.

LMCT