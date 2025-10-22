Surge Nueva Derecha; busca “recristianizar” la CDMX

Raúl Tortolero, durante una entrevista con La Razón, el pasado 2 de octubre.

Un arcoíris danza sobre un mar de banderas azules y blancas con el nuevo logo del Partido Acción Nacional (PAN), enarboladas durante el relanzamiento del partido. Era una bandera del orgullo gay, portada por Héctor Moreno, el pasado 18 de octubre, y que su copartidiario Raúl Tortolero consideró que el símbolo de la diversidad sexual sobraba ahí.

“Le dije a este tipo que bajara su bandera del supremacismo LGBT+, porque no es panista”, dijo el también escritor en un video en X (antes Twitter).

Esta colorida estampa define a Raúl Tortolero, líder del Consejo Nacional de Nueva Derecha y el reciente rostro de la ultraderecha en la Ciudad de México.

El Dato: En México varias organizaciones de derecha han fracasado políticamente, como el Frente Nacional Anti-AMLO, de Gilberto Lozano, y Viva México, de Eduardo Verástegui

“Hay gente en el PAN que sí es medio progre y tienen que apegarse a los principios del partido”, comentó en entrevista con La Razón.

El 29 de junio, el panista fundó Nueva Derecha, para “recristianizar” y “poner a Dios en el centro de la vida” en la Ciudad de México, el país y todo occidente.

Sus 60 integrantes, en su mayoría chilangos, defienden la fe cristiana, la familia tradicional, la propiedad privada y la patria. Se oponen abiertamente al aborto y la adopción homoparental, así como al llamado “marxismo cultural”, la “ideología de género” y el “supremacismo LGBT+ e indigena”.

El Tip: Raúl Tortolero ha expresado en entrevistas tener conocidos que son integrantes de la organización de ultraderecha, El Yunque, en la que hay más panistas.

A diferencia de otras agrupaciones de ultraderecha, Nueva Derecha, afirmó su representante, no pretende convertirse en un partido político, sino un think tank y moldear a nuevos políticos de ultraderecha que, a futuro, ganen elecciones locales y federales.

“Queremos ser un semillero de cuadros, brindar cursos a empresas y gobiernos. Entonces, no tenemos necesidad de formar un partido porque podemos estar en cualquiera (...) En ese sentido, no hay manera de que fracasemos”, explicó su líder.

Aunque aún no han formado algún candidato para 2027, ya comenzaron los trámites para ser una donataria autorizada y tienen la mira en las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco, Tláhuac e Iztapalapa, esta última, bastión de la actual Jefa de Gobierno, la morenista Clara Brugada Molina.

33 feminicidios se han registrado en CDMX este año, según datos oficiales

60 personas, al menos, integran Nueva Derecha y la mayoría es chilanga

“Benito Juárez es una alcaldía conservadora, religiosa y de cierta edad. Iztacalco e Iztapalapa no es que sean de izquierda. La gente es muy religiosa en todos sus barrios, ahí tenemos una gran oportunidad, porque nuestro perfil es católico y popular”, mencionó Raúl Tortolero.

Pese a “no estar contra los derechos de nadie”, este grupo no reconoce ninguna desigualdad. “Hay casos aislados, pero no es como lo quieren vender las teorías de izquierda woke, como algo sistémico”, agregó.

Para Nueva Derecha no existen los 33 feminicidios que han ocurrido este 2025 en la Ciudad de México, de acuerdo con los datos oficiales, sino que son crímenes por dinero, enojo, u otros motivos. En la capital del país, la Alerta por Violencia de Género se decretó desde el 25 de noviembre de 2019.

Además, para esta corriente ideológica tampoco hay crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTTTIQ+, a pesar de que, de acuerdo con la organización Letra eSe, en 2024 registró al menos 80 casos en México y en los últimos tres años suman 233 víctimas, principalmente mujeres trans, seguidas de personas gay.

“Sí hay gente que agrede a gays y está mal, pero la homofobia no existe ni tampoco el concepto de feminicidio. Nadie mata a una mujer, porque tenga vagina o genes XX. Se le mata por dinero, venganza, enojo, etcétera.

El lenguaje es de mucha manipulación”, aseguró Raúl Tortolero.

Por el contrario, según el político, la única víctima es la persona cristiana. “Nosotros sí estamos siendo discriminados por nuestras ideas e inclusive perseguidos. Parece que ser cristiano es un delito”, sostuvo.

CUESTIONAMIENTOS. Nueva Derecha se viralizó cuando rezaron en instalaciones gubernamentales, pese al Estado laico, el 19 de agosto con la alcaldesa de Cuauhtémoc, la priista Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, pero el matrimonio entre la edil y la ultraderecha duró poco, pues se separaron tras la marcha La Resistencia del día 31 del mismo mes.

“Alessandra Rojo de la Vega nunca ha sido un referente. Promueve el feminismo, el aborto y el supremasismo LGBT+, ideologías que sólo dividen a la familia. Todavía tiene oportunidad de rectificar”, explicó Raúl Tortolero.

Refirió que la diputada local de Miguel Hidalgo, la panista América Rangel, es su referente capitalino, pues “tiene una lucha frontal contra el narcosocialismo, lo woke, el anticristianismo, es muy cercana a nosotros”, aseguró el político.

No obstante, las y los expertos en ultraderecha tienen posturas divididas sobre el destino de esta organización.

“Raúl Tortolero pertenece a los grupos radicales del PAN. Al partido se les coló él y su agenda del siglo XIX. Puede tener seguidores, pero no encaja en el sistema de partidos, porque no tiene una visión acorde a estos tiempos. No tiene futuro”, dijo Mónica Uribe, experta en historia política de la Iglesia católica.

En tanto, el doctor en historia moderna y contemporánea y académico del Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, Mario Virgilio Santiago Jiménez, consideró complicado el plan de que Nueva Derecha sea un semillero en la capital, aunque no descarta el impacto que pueda tener mediante la fe.

“Tortolero está en los márgenes del debate público en la Ciudad de México, lo cual no quiere decir que no merezca atención. Francamente, veo difícil lo del semillero, porque para eso necesitas recursos y todavía no los tienen y se van a tardar en conseguirlos.

“En los sectores populares tienen las de perder, ya que existen programas sociales y Utopías en la ciudad que los están beneficiando; sin embargo, hay problemas de educación, salud y seguridad que aún no resuelve el gobierno y ahí pueden incidir. Apelando a la religión podrían tener impacto”, comentó el historiador.