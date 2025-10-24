Balacera en Tepito deja al menos dos muertos y un herido en la Colonia Morelos, CDMX

Una balacera registrada este viernes en la colonia Morelos, en el barrio de Tepito, Ciudad de México, dejó como saldo preliminar al menos dos personas muertas y una herida, según reportes de las autoridades y medios locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas en la zona conocida por su intensa actividad comercial y también por ser escenario de conflictos relacionados con grupos delictivos.

Los hechos se desarrollaron sobre Eje 1 Norte, entre las calles Jesús Carranza y Tenochtitlán, cuando un grupo de individuos armados abrió fuego contra varias personas en la vía pública. Testigos señalan que los agresores huyeron de inmediato tras el ataque, presuntamente a bordo de una motocicleta, hacia una vecindad cercana en la calle Tenochtitlán.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC tomaron conocimiento de dos personas que perdieron la vida por disparos de arma de fuego en el #Eje1Norte, en la colonia #Morelos, uno de ellos, un hombre que transitaba en la zona; así como de una mujer que también pasaba en el sitio y… pic.twitter.com/Zskz1YLGNt — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 24, 2025

Entre las víctimas se encuentran dos hombres que fallecieron en el lugar a causa de los disparos. Una mujer también resultó herida, específicamente en la rodilla, por lo que fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento,el estado de la mujer se reporta como estable. Las autoridades no han informado de detenciones relacionadas con el ataque.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de búsqueda en la zona, apoyándose en cámaras de vigilancia del C5 para localizar a los responsables.

La balacera provocó tensión entre comerciantes y transeúntes, quienes se refugiaron mientras se realizaba el operativo policial.

El incidente se suma a una serie de hechos violentos que han ocurrido en Tepito, una colonia con historia de conflictos y actividad delictiva organizada.

Vecinos expresaron preocupación por la seguridad en el área y pidieron a las autoridades reforzar la vigilancia para evitar hechos similares en el futuro.

El operativo de seguridad continúa mientras se recaban testimonios y se realizan las primeras investigaciones para identificar a los agresores y esclarecer el móvil del ataque.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar cualquier información que pueda ayudar a la detención de los responsables. Asimismo, llamaron a la población a mantener la calma y a evitar transitar por la zona hasta que el operativo concluya.

La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas horas se dé a conocer información más detallada sobre los responsables y posibles motivos detrás del ataque.

