INVEA clausura inmueble en Polanco por presuntas irregularidades administrativas

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) colocó sellos de suspensión de actividades en el inmueble ubicado en Aristóteles 165, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, como parte de las acciones de inspección a establecimientos que podrían operar fuera de la normatividad local.

De acuerdo con información oficial, la clausura corresponde al expediente INVEADF/OV/2026/2025, fechado el 24 de octubre de 2025. En los sellos colocados se advierte que cualquier intento de alteración o retiro será sancionado conforme al Artículo 286 del Código Penal para el Distrito Federal, que castiga el quebrantamiento de sellos colocados por la autoridad.

Vecinos de la zona reportaron durante varios días la presencia constante de personas desconocidas y vehículos blindados en las inmediaciones del inmueble. A partir de esas denuncias, personal del INVEA llevó a cabo una visita de verificación que derivó en la suspensión temporal de actividades.

El inmueble comparte estructura con el estudio Moon Pilates y se ubica junto al salón Silvia Galván Image Studio, en una zona de alta afluencia peatonal y comercial de Polanco. Hasta el momento, no se ha precisado el tipo de actividad que se desarrollaba al interior del predio.

El instituto encabezado por Jorge Salvador Esquinca Montaño informó que las inspecciones forman parte de los operativos permanentes de supervisión instruidos por el gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, con el objetivo de prevenir actividades irregulares o fuera del uso de suelo autorizado en establecimientos comerciales y habitacionales.

En el contexto de los operativos urbanos realizados durante 2025, el gobierno de la Ciudad de México ha intensificado la revisión de inmuebles ubicados en zonas de alta densidad económica y habitacional, como parte de las medidas para reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo.

La medida de suspensión en Aristóteles 165 permanecerá vigente hasta que concluyan las diligencias administrativas correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR