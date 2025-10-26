Este es el horario y las rutas alternas de la Mega Procesión de Catrinas 2025

En temporada de Día de Muertos se realizan distintas actividades culturales en el país, y una de las que no puede faltar es la Mega Procesión de Catrinas que se realiza en la Ciudad de México.

Este evento es uno de los más esperados en esta temporada, por lo que en este 2025 la Mega Procesión de Catrinas volverá a llenar las calles del centro de la capital de colores y de increíbles catrinas de gran escala.

A diferencia de otros desfiles que tienen lugar en la CDMX, durante la Mega Procesión de Catrinas las personas pueden unirse, por lo que miles de capitalinos asisten caracterizados de pies a cabeza con maquillajes y vestuarios de catrinas y catrines.

¿Cuándo y en qué horario es la Mega Procesión de Catrinas 2025?

Este domingo 26 de octubre será el día en que se lleve a cabo la Mega Procesión de Catrinas 2025, que no sólo constará del desfile en el que participan miles de personas, sino que también se contará con actividades.

Las actividades y los eventos musicales en vivo tendrán inicio a partir de las 14:00 horas en el Ángel de la Independencia, y se recomienda a quienes quieran formar parte del desfile o disfrutar el espectáculo llegar antes de que de inicio.

Se espera que el desfile de las catrinas y catrines comience a las 18:00 horas, y seguirá una ruta que comenzará desde el Ángel de la Independencia para culminar alrededor de las 20:00 horas en el Zócalo de la capital.

La ruta que seguirá la Mega Procesión de Catrinas es la siguiente:

Inicio en el Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Finaliza en el Zócalo de la CDMX

Mega Procesión de Catrinas se lleva a cabo en la Ciudad de México desde el 2014. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué estaciones del Metro y Metrobús estarán cerradas y qué alternativas viales hay?

Debido a que este desfile se realiza en el centro de la ciudad, se presentarán algunas afectaciones en las vialidades y en algunas rutas del sistema de transporte público del Metro y el Metrobús.

En cuanto al Metro, las labores de la Línea 1 se suspenderán antes de su horario habitual, por lo que los últimos recorridos desde las terminales Pantitlán y Chapultepec comenzarán a las 21:30 horas para concluir a las 22:00 horas.

En apoyo a este cierre anticipado, se habilitará el servicio de RTP entre Pantitlán y Chapultepec desde las 22:00 horas hasta las 24:00 horas.

El Metrobús suspenderá el servicio desde las 17:00 hasta las 22:00 horas en estaciones de la Línea 1, 3, 4 y 7 debido al recorrido que hará la Mega Procesión de Catrinas 2025.

Meterobús Mega Procesión de Catrinas 2025 ı Foto: X: @RosarioCastroE

Debido a que se estima que el desfile circule por Avenida Paseo de la Reforma, calle 5 de Mayo y Avenida Juárez, las rutas alternas recomendadas por el gobierno de la Ciudad de México este domingo 26 de octubre son las siguientes:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Circuito Interior

Av. Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier