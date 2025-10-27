Marchan en Coyoacán por la muerte aficionado del Cruz Azul detenido por seguridad de la UNAM | VIDEO

Despiden a Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul que murió tras ser detenido por seguridad de la UNAM.

Familiares, amigos y aficionados del Cruz Azul se reúnen la noche de este lunes en calles del Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, para exigir justicia por Rodrigo Mondragón, aficionado del equipo que murió tras ser detenido por cuatro guardias de seguridad de la UNAM.

La marcha inició alrededor de las 21:00 horas, en un ambiente festivo. Con globos y banderas, los asistentes avanzaron en medio de porras y cantos para despedir a “Monky”, como era apodado Rodrigo:

“¿Tú sabes por qué el cielo es azul? ¡Porque Rodri está en el cielo y desde el cielo alienta, alienta al Cruz Azul!“, entonó la afición.

Los hechos ocurrieron el 25 de octubre al terminar el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Según la UNAM, Rodrigo Mondragón habría agredido verbal y físicamente al personal de seguridad universitaria, que lo sometió antes de entregarlo a las autoridades.

Sin embargo, durante el traslado “sufrió un desvanecimiento” y, aunque paramédicos intentaron reanimarlo, ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el fallecimiento ocurrió en la madrugada del domingo 26 de octubre .

Al respecto, en conferencia de prensa, Alcalde informó este 27 de octubre que el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) realizaría la necropsia para determinar la causa de muerte y, con ello, definir la situación jurídica de los guardias involucrados, que se encuentran detenidos tras ser puestos a disposición por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En tanto, esta noche las calles de Santo Domingo se pintaron de azul y blanco, mientras familiares, amigos y aficionados del Cruz Azul marcharon con dirección al domicilio de Rodrigo Mondragón, para despedirlo en su velorio.

En paralelo al desarrollo de la marcha, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reiteró que ha cooperado con las autoridades capitalinas para esclarecer lo que calificó como un “trágico acontecimiento”.

En un comunicado, la máxima casa de estudios indicó que ha entregado toda la información requerida para “facilitar el desarrollo de las indagatorias”, incluido material en video.

“Se estableció contacto con la familia de Rodrigo Mondragón, a quienes les expresamos condolencias ante este difícil momento y se les ofreció apoyo”, añadió la UNAM, al enfatizar que seguirá las investigaciones “para llevar a cabo sus procedimientos internos”.

