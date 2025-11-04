Fiscalía de CDMX investiga más casos por explotación en La Casa de las Mercedes

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que hasta el momento dos jóvenes han denunciado haber sido víctimas de explotación laboral y violencia sexual por parte del albergue La Casa de las Mercedes y que ambas ya fueron trasladadas a un refugio seguro.

Alcalde Luján, añadió que el órgano autónomo amplió la investigación para identificar a otras posibles personas afectadas, incluyendo a quienes ya egresaron de La Casa de las Mercedes y podrían haber sufrido algún tipo de explotación.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) precisó que un aproximado de 80 menores que habitaban las dos locaciones de La Casa de las Mercedes, también fueron reubicados en distintos albergues seguros del organismo Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mientras se desarrolla la investigación.

▶️#VIDEO | La fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) informó que en el caso de La Casa de las Mercedes existen dos denunciantes que reportaron haber sido víctimas de explotación laboral y violencia sexual.



Ambas jóvenes fueron trasladadas a un refugio seguro,… pic.twitter.com/dE7qYpJDAK — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 4, 2025

Sobre la posibilidad de que existan otros albergues para infancias vulnerables con conductas de explotación similares, la titular del órgano autónomo señaló que hasta el momento no se han detectado otras casas hogar o instituciones en la Ciudad de México con indicios de este tipo de abusos.

Fue el pasado 30 de octubre de 2025 cuando los más de 80 menores de edad fueron rescatados de amabas sedes de La Casa de las Mercedes, luego de una primera denuncia de una menor que afirmó haber sido forzada a trabajar en el hogar de la directora del centro, además de haber sido abusada sexualmente por el hijo de está.

#ComunicadoFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX continúa las investigaciones por los delitos de violación agravada y explotación laboral en agravio de niñas y adolescentes que se encontraban bajo resguardo de la Fundación Casa de las Mercedes I.A.P.



🔹Se realizaron cateos en ambas sedes… pic.twitter.com/lnb65FKoQ4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 3, 2025

