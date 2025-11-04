Hay 140% más suspensiones de construcciones irregulares

Personal del Invea, durante una clausura de obra, este año.

El Instituto de Verificación Administrativa local (Invea) informó que en lo que va del año aumentaron 140 por ciento las suspensiones de actividades en obras de construcción ilegales y sin los permisos adecuados para operar.

Por medio de un comunicado, el órgano detalló que las más de 400 visitas de verificación de construcciones en toda la ciudad resultaron con la implementación de medidas cautelares a más de 64 de éstas por carecer de la documentación para las obras.

El Invea además destacó la clausura de 260 obras y la remisión al Ministerio Público de más de 70 personas, por el presunto delito de quebrantamiento de sellos, el cual se sanciona con entre seis y 12 años de prisión.

133 desarrollos inmobiliarios con 269 pisos de más hay en la BJ

“La mayoría de las verificaciones a este tipo de actividades se ejecutaron gracias al apoyo de las y los habitantes de la Ciudad de México, quienes presentaron sus denuncias mediante los diversos canales con los que cuenta el Instituto. Entre ellos, el área de Atención Ciudadana”, indicó.

El Gobierno capitalino ha emprendido diversas acciones desde la administración pasada para evitar irregularidades en construcciones como ocurrió con el Cártel Inmobiliario, en la alcaldía Benito Juárez, donde detectó 133 desarrollos con 269 pisos levantados ilegalmente.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha afirmado en distintas ocasiones que no permitirá casos similares en la Ciudad de México.