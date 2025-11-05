Metro CDMX HOY 5 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 5 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, A y B; de seis minutos en las líneas 3, 8, 9 y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/sjs28pThTs — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 5, 2025

¿Qué pasa en la Línea 12?

La Línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de seis minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

Por su parte, el metro informa que este retraso se debe a la alta afluencia que ocurre en la línea.

Qué paso en la línea 12 llevamos 10 minutos parados en Tomatlán

Ya manden el vacío a atlalilco de la l12 POR FAVOOOOR

En estos momentos la línea 12 dirección Mixcoac tiene un retraso de 10min.

Buen día. En este momento la Línea 12 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 5, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

¿Pasa algo en la línea 3? ¿O porqué se queda en cada estación más de 10 minutos?

Línea 3, dirección Universidad, muuuy lenta. Se queda demasiado tiempo en cada estación. Lleva 30 minutos de Potrero a Centro Médico

Llevamos más de 15 minutos en la estación División del Norte L3, ahora que pasa

La línea 3 dirección universidad en indios verdes no salen los trenes

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT