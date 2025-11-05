¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 5 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Descubre el avance del metro hoy
Descubre el avance del metro hoy
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 5 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, A y B; de seis minutos en las líneas 3, 8, 9 y 12.

¿Qué pasa en la Línea 12?

La Línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de seis minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

Por su parte, el metro informa que este retraso se debe a la alta afluencia que ocurre en la línea.

  • Qué paso en la línea 12 llevamos 10 minutos parados en Tomatlán
  • Ya manden el vacío a atlalilco de la l12 POR FAVOOOOR
  • En estos momentos la línea 12 dirección Mixcoac tiene un retraso de 10min.

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

  • ¿Pasa algo en la línea 3? ¿O porqué se queda en cada estación más de 10 minutos?
  • Línea 3, dirección Universidad, muuuy lenta. Se queda demasiado tiempo en cada estación. Lleva 30 minutos de Potrero a Centro Médico
  • Llevamos más de 15 minutos en la estación División del Norte L3, ahora que pasa
  • La línea 3 dirección universidad en indios verdes no salen los trenes

