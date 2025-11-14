Trabajadores del Poder Judicial de CDMX inician paro de labores

Trabajadores del Poder Judicial, el pasado 25 de junio; en paro de labores.

Trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México, iniciaron un paro laboral durante las primeras horas de este viernes, justo antes de la sesión extraordinaria donde se elegirá al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el periodo 2026-2027.

Como parte de la protesta, bloquearon accesos clave en la Ciudad Judicial, incluyendo salas orales y el edificio principal en avenida Niños Héroes, negando la entrada a abogados y litigantes.

El movimiento protesta contra la propuesta de aumento salarial del 10 por ciento, que consideran insuficiente frente a su petición original del 20 por ciento. Además, demandan mejores condiciones laborales y la no reelección de Rafael Guerra Álvarez, actual presidente del TSJ, quien busca un tercer mandato.

“El incremento al salario no lo están otorgando ante el pretexto de que no laboramos lo suficiente. Esto es una infamia, porque no hay incremento al salario, pero sí a la carga de trabajo, al horario, a laborar horas extras sin que sean pagadas”, externaron los trabajadores.

Este conflicto no es nuevo. De mayo a julio de 2025, un paro indefinido mantuvo paralizada la justicia capitalina, afectando especialmente casos familiares como divorcios y violencia intrafamiliar.

Aunque en julio pasado se alcanzó un acuerdo que incluía bonos y recursos extra, los trabajadores siguen exigiendo la basificación total y mejores condiciones en juzgados, rechazan la transparencia de las propuestas y reclaman la precariedad que persiste en el sistema.

La sesión extraordinaria donde se definirá al nuevo presidente del Poder Judicial ocurre en medio de esta tensión, poniendo en pausa la operación judicial y presionando hacia una solución que integre las demandas laborales.

