Enchulan canchas de futbol rápido de toda la ciudad con miras al Mundial

A 201 días del inicio del Mundial de 2026, fundaciones y autoridades capitalinas rehabilitan canchas de futbol rápido, que, a decir de jugadores, “necesitan una manita de gato” debido a que muchas están en mal estado. Esto, indican, ayuda a impulsar el deporte, a hacer cohesión social y la prevención del crimen.

Como parte de los trabajos rumbo a la justa mundialista, el Gobierno de la Ciudad de México impulsa la rehabilitación de este tipo de espacios, los cuales incluyen las canchas de futbol rápido, esas que suelen ser de chapopote o de concreto pulido y con porterías que tienen como reja malla metálicas o paredes, aunque algunas sólo tienen tubos.

“Para nosotros es muy importante el rehabilitar estos espacios, que dignifican el deporte, contribuyen a la participación con comunitaria y son espacios que van a prevalecer en el tiempo”, comentó a La Razón la directora ejecutiva de la Fundación MetLife México, Nalleli García.

El Dato: La Fundación Placemaking se convirtió en la primera en recibir del Gobierno federal el distintivo Hecho en México por implementar 11 programas con 76 proyectos.

Este programa llamado Pinta tu Cancha tiene por objetivo la rehabilitación de 100 canchas de futbol, de las cuales 18 están a cargo de las fundaciones MetLife y Placemaking México, que prevén que a mediados de diciembre finalicen las obras y se sumen a las cuatro ya hechas en 2024.

Las 16 alcaldías tendrán una cancha rehabilitada, excepto Iztapalapa y Cuajimalpa, donde habrá dos. Los espacios están en ocho Pilares, como Central de Abasto, Tequistlatecos, Coltongo y La Araña; también en la Utopía Libertad, y nueve más en deportivos y parques.

“Se ha hecho un trabajo en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México para seleccionar estos espacios, que sean centros comunitarios.

“Se ha trabajado con Pilares, con Utopías, para identificar estas canchas y trabajar también de la mano con la comunidad usuaria para que, de esa forma, se puedan recoger, a partir de diferentes talleres, las ideas de esta comunidad y plasmar en la rehabilitación con pintura”, mencionó la directora de la Fundación Placemaking México, Luciana Renner.

304 canchas de futbol rápido estimó la Conade que había en la capital en 2015

De acuerdo con el estudio disponible llamado Registro Nacional de Infraestructura Deportiva, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, hasta 2015 había 304 canchas de futbol rápido en la Ciudad de México, de las cuales, 73 estaban en Iztapalapa y 47, en Álvaro Obregón.

Para Yahir Eduardo Ramírez Serrano, quien juega futbol en el Deportivo Cuauhtémoc, en el equipo Vasconcelos FC, comentó que es importante la rehabilitación de las canchas de futbol rápido; no obstante, dijo que hay otros espacios, como los terrenos en los que juega, que también necesitan mejorarse.

“Está bien (la remodelación), al final del día es seguir impulsando el deporte y que tengamos una buena vida y condición física y que tengamos algo con qué entretenernos de manera sana.

“Un (campo) de los que tenemos está un poco más traqueteado. Hay varios que ya necesitan una manita de gato. Al final del día es para seguir impulsando el futbol y entre mejor esté la cancha, menos probabilidades de lastimarnos nosotros, que nos gusta jugar y hacer deporte”, dijo.

Su director técnico, José Luis de la Cruz Hernández, también aplaudió la rehabilitación de las canchas de concreto, en las que juegan equipos de entre cinco y siete personas, pero también consideró que es necesario prestar atención a las de mayor tamaño y que son de pasto sintético.

“Estaría bien (la remodelación), pero a esta cancha tiene mucho que no le invierten, tiene unos parches ahí, tiene unos huecos en los que puede haber un lesionado, por eso los jugadores, a veces, le dan la vuelta al hoyo, en el tiro penal”, dijo sobre un terreno del Deportivo Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre.

Luciana Renner detalló que las obras en las canchas, que también funcionan como duelas de basquetbol, consisten en reparar grietas y una limpieza profunda. Posteriormente, a la plancha se le coloca un sellador y pintura blanca para luego, con una pintura de alta calidad y durabilidad plasmar un diseño.

Las representantes de las fundaciones MetLife México y Placemaking México coincidieron en que este tipo de proyectos también tienen un impacto social, ya que los vecinos se unen para ser voluntarios, como los 200 del año pasado.

Nalleli García afirmó que estas 18 canchas, más las cuatro hechas el año pasado y las que se harán en las sedes mundialistas, Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, así como en Tijuana, Baja California, al menos 90 mil personas serán beneficiadas.

La representante de MetLife destacó que la rehabilitación de estos espacios forma vínculos entre la comunidad y evita que sean ocupados incluso por la delincuencia, pues, según sus estimaciones, en los terrenos arreglados en 2024 aumentó 34 por ciento la motivación de asistencia a éstos y subió 54 por ciento la disposición de la gente para su cuidado.

“Lo que buscamos es que tengan un cuidado o estén dentro de espacios que tengan una administración, un cuidado: centros deportivos, Utopías y Pilares.

“Creemos mucho en la metodología CPTED, que es la prevención del crimen mediante diseño ambiental, que justamente es cómo cuidamos y cómo generamos una vigilancia natural del espacio, y esto tiene que ver con cómo activamos la cancha a diferentes horarios del día y que haya personas y ojos vigilantes naturales y con eso un aumento de la percepción de seguridad también para mujeres y niños”, agregó Luciana Renner.

De esta manera, la Ciudad de México se prepara para recibir al Mundial de Futbol de 2026, pues será la sede del partido inaugural; además, se busca promover aún más este deporte en la capital y el país, donde una encuesta de Nielsen en 2024 reveló que 56 por ciento de los mexicanos es pambolero.