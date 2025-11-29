Metro CDMX: anuncian cierres viales por maniobras en Oceanía; estas son las rutas alternas

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos o aglomeraciones.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció la realización de maniobras nocturnas para el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado ubicado sobre Circuito Interior y Avenida Oceanía, trabajos programados a partir del cierre del servicio del sábado 29 de noviembre y la madrugada del domingo 30.

De acuerdo con la información oficial, la estructura intervenida pertenece a la vía de enlace en Oceanía de la Línea B hacia la Línea 5, la cual no se utiliza para el servicio a usuarios, por lo que la operación de transporte no tendrá afectaciones directas para los pasajeros.

#TarjetaInformativa: El Metro recuerda que, por trabajos en la vía de enlace de la Línea B, a partir de la noche del sábado 29 y hasta las 06:00 horas del domingo 30 de noviembre se interrumpirá la circulación en el cruce con avenida Oceanía debido a maniobras en la zona. pic.twitter.com/qJMC6P16Dj — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 29, 2025

Sin embargo, los trabajos sí implicarán el cierre de los carriles centrales del Circuito Interior en dirección a La Raza, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través del personal de Tránsito, estará desplegada en la zona para orientar a los automovilistas, quienes deberán desviarse a carriles laterales y seguir las indicaciones oficiales.

Las autoridades recomendaron como ruta alterna para quienes se desplazan hacia La Raza: tomar Avenida 608, usar el distribuidor vial cercano a la estación Metro Deportivo Oceanía y reincorporarse posteriormente a los carriles laterales del Circuito Interior.

Además, se sugirió considerar otras opciones de circulación como el Eje 3 Norte, Avenida 602, Anillo Periférico, Calzada Ignacio Zaragoza y Eje 3 Oriente, con el fin de evitar carga vehicular en las inmediaciones del aeropuerto.

El Metro y la SSC también hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, anticipar tiempos de traslado y atender las indicaciones oficiales para reducir riesgos y evitar incidentes durante las maniobras de infraestructura.

El servicio de la Línea B del Metro no se verá interrumpido y el domingo 30 de noviembre iniciará operaciones a las 7:00 horas, conforme al horario habitual.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento y reforzamiento de infraestructura elevada que se ejecutan en distintos puntos de la red para garantizar la seguridad operativa del sistema.

MSL