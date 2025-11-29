Metro CDMX: anuncian cierres viales por maniobras en Oceanía; estas son las rutas alternas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció la realización de maniobras nocturnas para el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado ubicado sobre Circuito Interior y Avenida Oceanía, trabajos programados a partir del cierre del servicio del sábado 29 de noviembre y la madrugada del domingo 30.
De acuerdo con la información oficial, la estructura intervenida pertenece a la vía de enlace en Oceanía de la Línea B hacia la Línea 5, la cual no se utiliza para el servicio a usuarios, por lo que la operación de transporte no tendrá afectaciones directas para los pasajeros.
Sin embargo, los trabajos sí implicarán el cierre de los carriles centrales del Circuito Interior en dirección a La Raza, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través del personal de Tránsito, estará desplegada en la zona para orientar a los automovilistas, quienes deberán desviarse a carriles laterales y seguir las indicaciones oficiales.
Las autoridades recomendaron como ruta alterna para quienes se desplazan hacia La Raza: tomar Avenida 608, usar el distribuidor vial cercano a la estación Metro Deportivo Oceanía y reincorporarse posteriormente a los carriles laterales del Circuito Interior.
Además, se sugirió considerar otras opciones de circulación como el Eje 3 Norte, Avenida 602, Anillo Periférico, Calzada Ignacio Zaragoza y Eje 3 Oriente, con el fin de evitar carga vehicular en las inmediaciones del aeropuerto.
El Metro y la SSC también hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, anticipar tiempos de traslado y atender las indicaciones oficiales para reducir riesgos y evitar incidentes durante las maniobras de infraestructura.
El servicio de la Línea B del Metro no se verá interrumpido y el domingo 30 de noviembre iniciará operaciones a las 7:00 horas, conforme al horario habitual.
Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento y reforzamiento de infraestructura elevada que se ejecutan en distintos puntos de la red para garantizar la seguridad operativa del sistema.
MSL