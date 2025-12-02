Caos vial en Ecatepec: bloqueo en Avenida Central colapsa el tránsito; conoce las rutas alternas

El bloqueó en Avenida Central a la altura del Hotel Cies

La tarde de este martes 2 de diciembre de 2025 , se registró un nuevo bloqueo en la Avenida Central o también conocida como la Av. Carlos Hank González, con dirección a Plaza Aragón en Ecatepec, lo que provocó caos vial en la zona norte del Estado de México.

Los manifestantes, para denunciar supuestos abusos policiacos, han colocado obstáculos que impiden la circulación vehicular normal.

Como consecuencia, automovilistas y usuarios del transporte público enfrentan largas filas, demoras considerables y una movilidad seriamente afectada.

Ante este escenario, autoridades y medios han difundido una serie de rutas alternas para facilitar el tránsito y evitar quedar atrapados en el bloqueo.

@C5Edomex @azucenacisneros y ahora por qué es el bloqueó en la Avenida Central a la altura del Hotel Cies dirección Ecatepec Centro? pic.twitter.com/hkEztDDtjG — Latorrescano (@Latorrescano) December 2, 2025

Rutas alternas recomendadas

Circuito Exterior Mexiquense (CEM): Se sugiere utilizar este anillo periférico para sortear Ecatepec y evitar la zona de conflicto.

Autopista México‑Pachuca : Una opción viable si te diriges hacia o desde la Ciudad de México o zonas cercanas.

Avenida Central : Carriles centrales, la circulación es lenta debido al bloqueo en carriles laterales con dirección a CDMX

Boulevard de los Aztecas

En ciertos trayectos, se informa que algunos tramos de la Avenida Central podrían mantenerse transitables por lo que podría servir como alternativa, pero su uso es incierto.

Consideraciones para usuarios del transporte público

Aunque el bloqueo de hoy se centra en la vialidad para automóviles, es probable que el tránsito de transporte público se vea afectado.

En bloqueos similares anteriores en Ecatepec, servicios como Mexibús han sido suspendidos o redirigidos. Si planeas trasladarte vía transporte público, te conviene verificar rutas y horarios actualizados antes de salir.

El bloqueo en Avenida Central a la altura del Hotel Cies generó un impacto vial en Ecatepec, congestionando la circulación y complicando tanto el tránsito vehicular como el transporte público.

Se recomienda mantenerse atento a los comunicados oficiales y monitorear el desarrollo de la situación para ajustar tus desplazamientos.

