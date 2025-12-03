Estas son las marchas y bloqueos en CDMX HOY 3 de diciembre 2025

Este miércoles se tendrán algunas marchas, bloqueos viales y concentraciones de personas en diversos puntos de la CDMX, por lo que se tendrá afectaciones en varias calles de la capital.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), este miércoles 3 de diciembre se tienen previstas 9 concentraciones, 1 marcha, 2 rodadas ciclistas, 6 citas agendadas y 5 eventos de esparcimiento.

Por otra parte, la Guardia Nacional Carreteras informó que hay cierre de circulación en la autopista Puebla-Orizaba, debido a que grupos de agricultores se encuentran movilizandose, y algunos ya han arribado a la CDMX.

Cierre de circulación en Puebla por un grupos de agricultores ı Foto: X: @GN_Carreteras

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 3 de diciembre 2025

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX), para este miércoles 3 de diciembre se tendrá la presencia de movilizaciones sociales en al menos 3 alcaldías.

En la Alcaldía Álvaro Obregón las concentraciones serán en los siguientes puntos y horarios:

A partir de las 6:00 horas en Avenida Revolución número 1508 de la colonia Guadalupe Inn el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial exigen la indemnización con salario integrado, y no se descarta la posibilidad de un plantón.

A las 9:00 horas en Canario sin número de la Colonia Tolteca la Base Trabajadore de Álvaro Obregón se manifestará “por la falta de atención por parte de la Representación Sindical de la Dirección General de Administración y del Alcalde” y no se descartan bloqueos viales.

A las 11:00 horas en Avenida Insurgentes Sur 2417 de la Colonia Tizapán San Ángel el colectivo Cultura sin Tortuta MX se reunirá en el Tribunal de Disciplina Judicial ppor el mítin “La lucha continúa” en contra de la corrupción y el tráfico de influencias en beneficio de la tauromaquia en México.

En la Alcaldía Cuauhtémoc se tienen previstas concentraciones a las 8:30 horas en James Sullivan 113 de la colonia San Rafael, y a las 9:00 horas en Tapachula 3 de la Colonia Roma Norte.

Mientras que a las 10:00 horas se dará una marcha en Avenida Paseo de la Reforma en el Ángel de la Independencia rumbo a Plaza de la Constitución del Centro Histórico de la CDMX por parte del colectivo de Personas con Discapacidad México.

Esta marcha se da en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de defender el derecho de una ciudad incluyente para las personas con discapacidad.

El 3 de diciembre, declarado por la ONU, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un recordatorio para promover sus derechos, bienestar y la inclusión.#DíadelasPersonasconDiscapacidad #InclusiónSinLímites pic.twitter.com/h8O8FGbz1W — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) December 3, 2025

A las 14:00 horas se dará una concentración en Plaza de la Constitución 2 de la Colonia Centro Histórico, y a las 16:00 horas en José maría Pino Suárez 2 de la misma colonia.

Marchas y movilizaciones 3 de diciembre CDMX ı Foto: C5CDMX

Por último, también en la la Alcaldía Cuauhtémoc a las 17:00 horas se dará una concentración en Avenida Paseo de la Reforma y Manuel González de la Colonia Morelos.

En la Alcaldía Venustiano Carranza se tienen previstas dos concentraciones, a las 9:00 horas en Avenida 602 número 161 en la Colonia San Juan de Aragón, y a las 9:30 horas en el H. Congreso de la Unión 55 en la Colonia El Parque.