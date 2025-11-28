‘Ya estamos de salida de este conflicto’: Rosa Icela Rodríguez tras negociaciones con agricultores

La titular de Segob en la Mañanera de CSP.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este viernes que en el conflicto con agricultores que durante la semana tomaron carreteras y autopistas en los estados del país, ‘ya estamos de salida de este conflicto".

Rosa Icela Rodríguez fue cuestionada durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre las negociaciones en Gobernación con los líderes de los campesinos.

Luego de cuatro días de intensas protestas que paralizaron carreteras, casetas y aduanas en distintas entidades del país, representantes del sector transporte anunciaron ayer jueves la liberación parcial de los bloqueos como un gesto de “buena voluntad”.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que algunos de los puntos donde se impedía el paso de vehículos de carga y particulares fueron reabiertos. No obstante, advirtió que el diálogo con el Gobierno federal sigue en curso y que evaluarán si existen avances reales en materia de seguridad antes de suspender por completo el paro.

Este viernes, la Secretaria de Gobernación informó que se atenderán las diversas peticiones relacionadas con el sector agropecuario, así como las demandas en materia de seguridad en carreteras y los planteamientos en torno a la Ley de Aguas.

Rosa Icela Rodríguez detalló que para dar seguimiento a estas solicitudes, se instaló una mesa de atención en la Cámara de Diputados, donde se analiza cada uno de los puntos, se reciben observaciones y se despejan dudas.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que, con este mecanismo se da por concluido el acuerdo inicial, aunque continuará el diálogo permanente con las organizaciones.

