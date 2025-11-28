Levantan mayoría de bloqueos carreteros

Luego de cuatro días de intensas protestas que paralizaron carreteras, casetas y aduanas en distintas entidades del país, representantes del sector transporte anunciaron la liberación parcial de los bloqueos como un gesto de “buena voluntad”, mientras continúa la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob).

En un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que algunos de los puntos donde se impedía el paso de vehículos de carga y particulares fueron reabiertos. No obstante, advirtió que el diálogo con el Gobierno federal sigue en curso y que evaluarán si existen avances reales en materia de seguridad antes de suspender por completo el paro.

El Dato: La Coparmex respaldó en un comunicado las demandas de los productores y transportistas, que, dijo, enfrentan robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones.

Por separado, la Segob anunció que tras una reunión con dirigentes de productores agrícolas y transportistas, los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.

Detalló que durante la reunión, “se informó sobre los programas y acciones institucionales que aplicará el Gobierno de México en los diferentes estados para atender sus demandas. También se instalaron tres mesas de trabajo; una para abordar las inquietudes que tienen en torno al tema de seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo”.

El paro, convocado por transportistas y productores agrícolas agrupados también en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), provocó afectaciones en carreteras federales y estatales, casetas de cobro, aduanas y cruces fronterizos. Los inconformes demandan frenar las extorsiones y robos en carretera, garantizar el libre tránsito y establecer mecanismos eficaces para mejorar las condiciones del campo mexicano.

De acuerdo con la Segob, se registraron hasta 29 bloqueos en 17 estados, lo que generó congestionamientos, retrasos en la entrega de mercancías y afectaciones al tránsito comercial. Las movilizaciones variaron entre bloqueos totales, paso intermitente y toma de casetas.

Alrededor de las 18:00 horas del jueves comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación el levantamiento de algunos bloqueos, como en la caseta de Zinapécuaro, Michoacán, y en la Garita de Nogales, Sonora, donde agricultores de Sinaloa mantenían cerrada la circulación. Horas más tarde, la ANTAC informó que el 90 por ciento de las carreteras tomadas habían sido liberadas.

No obstante, un grupo de productores de Chihuahua, encabezado por el presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano, acusó no haber sido recibido por funcionarios de Segob tras acudir a sus instalaciones. Además, manifestaron su rechazo a la Ley de Aguas Nacionales, exigieron retirar la iniciativa y adelantaron que buscarán alternativas de protesta que no afecten a la población.

En cuanto al impacto económico, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó, hasta el pasado 26 de noviembre, pérdidas de entre tres mil y seis mil millones de pesos debido a los bloqueos, que afectaron principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas, para las cuales un solo día sin ventas puede comprometer el pago de nómina, renta y servicios.

Por su parte, el FNRCM informó en sus redes sociales que sus integrantes comenzaron a replegarse para revisar la minuta pendiente derivada de la mesa de trabajo con autoridades federales. No obstante, llamó a los productores a permanecer alertas ante cualquier eventualidad o acuerdo que pudiera modificar el rumbo de las movilizaciones.

Piden aclarar “falsedades” en Ley de Aguas

Por Tania Gómez

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta de reforma a la Ley General de Aguas y aseguró que el objetivo central es terminar con el acaparamiento y la comercialización privada del recurso, mientras se corrigen ambigüedades que han generado inquietud entre productores, ejidatarios y diversos sectores. También pidió frenar la circulación de “falsa información” sobre el contenido de la iniciativa.

En conferencia señaló que hay apartados que requieren precisión para evitar confusiones, particularmente en lo relacionado con la transmisión de derechos entre familiares.

“Hay temas que tienen que aclararse en la ley. Que quede mucho más explícito el tema, por ejemplo, si un ejidatario le cede su parcela a su hijo, si fallece el titular, que se le pueda otorgar al hijo”, dijo.

Explicó que la Conagua prevé dicho proceso, pero exige completar los trámites adecuados para actualizar el registro. Aseguró que existe “total coordinación” entre la Secretaría de Gobernación, la Conagua y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para construir una propuesta sólida.

La intención del Gobierno federal es que las modificaciones se concreten en las próximas semanas, “antes de que concluya el actual periodo ordinario, ya que se hizo el foro y se hagan las modificaciones”.

Asimismo, aseguró que varias de las críticas difundidas en los últimos días carecen de fundamento: “Ha habido mucha falsa información, inventando cosas que dicen que tiene la ley, que en realidad no tiene. Para que no haya problema, todo eso se va a aclarar”.

Sostuvo que en algunos distritos de riego donde actualmente gozan de estas ventajas buscan frenar la reforma, aunque “fue en consenso con empresarios, distritos de riego, se estuvo trabajando. (El propósito es) garantizar que haya agua para todas y todos y no la acaparen o comercialicen para su beneficio privado e individual”.