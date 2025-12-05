Elevan el valor de autos para exentar la tenencia





EL SECRETARIO de Financias de la ciudad, Juan Pablo de Botton Falcón, anunció que para 2026 aumentará el valor máximo de los vehículos de 250 mil a 638 mil pesos con IVA, para que exenten el impuesto de la tenencia.

En conferencia, el funcionario capitalino explicó que el subsidio será aplicable al pagar el refrendo 2026, cuyo costo será de 760 pesos y que será efectivo entre el 1 de enero y el 31 de marzo del próximo año.

4 mil 582 millones de pesos para 2026 espera recaudar por altas de vehículos

“Es muy importante mencionar, que vamos a simplificar, estamos proponiendo una simplificación, para que corresponda el valor factura y no tengan que hacerse cálculos más complejos con depreciaciones. Y pues esto va a beneficiar a más capitalinos.

“Consideramos que éste es uno de esos beneficios que sí se sienten. Hemos tenido mucha gente en las tesorerías preguntándonos si esto es verdad”, comentó De Botton Falcón.

El secretario de Finanzas aclaró que para 2026 se espera que con esta medida se dupliquen las altas de vehículos particulares de 150 mil a 300 mil, lo cual ayudará a tener un mejor control y registro de las unidades, entre otros beneficios.

De acuerdo con la autoridad, esta medida prevé una recaudación de, al menos, cuatro mil 582 millones de pesos durante todo el 2026.

Este anuncio se suma a que anteriormente de Botton Falcón y Brugada Molina informaron acerca de la extensión hasta 2026 de la licencia de conducir permanente de la que, hasta noviembre, indicaron ayer, emitieron un millón 478 mil 67 plásticos, cifra que superó la meta planteada de sólo un millón.

Sobre este tema, de Botton Falcón reiteró que en 2026 se espera una recaudación de mil 500 millones de pesos, los cuales serán destinados a un fideicomiso para fortalecer temas de movilidad, como el Ecobici, la adquisición de 100 nuevos RTP y la modernización de los Cetram.